Gabriel Costa no cree ser opción en Alianza Lima: “Mario Salas no me ha llamado”

Uno de los principales nombres que sonó en Alianza Lima para reforzar la plantilla es el de Gabriel Costa. El gran vínculo entre el volante y el actual director técnico íntimo Mario Salas hicieron pensar entre los seguidores victorianos que el aún futbolista de Colo Colo de Chile podría vivir una nueva etapa como blanquiazul.

Sin embargo, en una entrevista para el portal ECCQTM, Costa manifestó que no mantuvo comunicación con el estratega chileno con respecto a ese tema.

“Mario Salas no me ha llamado para ir a Alianza, pero no creo que sea una opción porque yo estoy en Colo Colo, tengo contrato y quiero estar acá. Si me llega una oferta la analizaré en su momento", confesó ‘Gaby’.

Gabriel Costa reveló porque aceptó jugar en Cristal

“En Alianza me mantenía bien y me querían, pero la llegada de Mariano Soso me convenció para llegar a Cristal. Mariano me pegó una llamada y me convenció jugar en Sporting Cristal”, añadió Costa.

“El hincha de Cristal siempre quiere ganar. Siempre te pide que dejes algo más. El primer año que llegue a Cristal me fue bien, luego tuve una lesión y lo mental también juega. La llegada de Mario me dio mucha confianza para recuperar mi mejor nivel”, manifestó.

Gabriel Costa defendió por tres campañas la camiseta celeste. El futbolista reveló que se sintió satisfecho en el cuadro rimense y agradeció a los simpatizantes por el cariño que le brindó.

