Alexandra Grande sobre Butters: “Espero que se retracte. Los deportistas merecemos respeto” [VIDEO]

Perú hizo historia en Lima 2019 al obtener 41 medallas en total y el siguiente objetivo es estar en el podio en Tokio 2020. La karateca Alexandra Grande es una de las deportistas que tiene mayores posibilidades de lograrlo y constantemente usa sus redes sociales para mostrar sus entrenamientos. Sin embargo, en esta ocasión compartió un video sobre otro tema: Phillip Butters.

La doble medallista de oro en los Juegos Panamericanos manifestó su molestia a través de su Instagram sobre los comentarios denigrantes que tuvo Butters acerca del Poomsae. Asimismo, mostró su apoyo total a Hugo Del Castillo, quien respondió al polémico conductor y pidió respeto hacia todos los deportistas.

Alexandra Grande manifestó su frustración tras lo mencionado por el hombre de radio sobre esta modalidad del Taekwondo y se sintió afectada porque muchos de sus compañeros de profesión practican esta arte marcial que posee una gran cantidad de disciplinas

Alexandra Grande: Palabras sobre Phillip Butters

"No soy la primera ni la última deportista que está indignada por lo que me acabo de enterar sobre el tema de Phillip Butters. Este señor empezó a hablar barbaridades y cosas que no son reales. Fuera de lugar. No sé cómo se le puede decir que es un ‘periodista deportivo’ y se exprese de esta manera”, señaló la campeona panamericana de Karate.

“Una persona o los deportistas merecemos respeto, nos ‘sacamos la mugre’ día a día para representar al país. El Poomsae y el Taekwondo no solo tienen medallas panamericanas, también tienen medallas mundiales. Que hable así es totalmente bajo. Me da pena y me da rabia darle pantalla. Es sumamente doloroso escuchar esas palabras porque nosotros damos alegrías al país”, agregó.

Alexandra Grande arremete contra Phillip Butters y se solidariza con Hugo Del Castillo

Una consternada Grande finalmente se solidarizó con los atletas que practican el Poomsae y exigió que Phillip Butters pida perdón públicamente a todos los deportistas del país. Por último, colocó el video donde el comentarista deportivo se burla de dicha disciplina y también compartió las imágenes de la respuesta de Hugo Del Castillo.

Indignante comentario de #PHILLIPBUTTERS , hablar sobre los deportes que han dejado en alto el país es súper bajo, esperemos que este Señor se retracte, porque nosotros los deportista luchamos día a días para darlo todo y hasta dejamos cosas para estar al 100% 😡 — Alexandra Grande (@alegrandekarate) June 7, 2020

“Él se comporta como un ignorante total. Indignante por todos sus lados. ¡Bajeza total de este señor! Espero que se retracte y nos dé repeto porque los deportistas hacemos infinidades de cosas para dejar en alto el Perú”, explicó la atleta nacional de 30 años en sus historias de Instagram.

