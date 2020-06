Alianza Lima en desacuerdo con que se declare campeón a Alianza Universidad en el Apertura

El delegado de Alianza Lima, Héctor Ordóñez, confesó que el club íntimo respetará cualquier decisión que tome la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre la reanudación de la Liga 1 Movistar. Sin embargo, se mostró en desacuerdo con la idea de declarar campeón a Alianza Universidad en el torneo Apertura cuando solo se han disputado seis fechas.

“Existen obligaciones y todas las actividades se tienen que reactivar y el fútbol no tiene que ser la excepción, más aún que este deporte mueve casi 500.000 millones de euros en el mundo. Por ello, considero que la fecha tentativa para que se reinicie la Liga 1 2020 es la última semana de julio o la primera semana de agosto, mientras que los entrenamientos deberían iniciarse el 15 de junio para que los jugadores tengan el tiempo necesario para realizar un buen acondicionamiento físico”, atinó en primera instancia Ordóñez a Hora Punta de Ovación.

“Como repito, debemos privilegiar la salud, pero no quiere decir que nos mantengamos inmóviles porque así como continúa la minería, el comercio, la pesca, las peluquerías..., el fútbol también tiene que seguir", añadió el delegado victoriano.

"Más allá de ello y ante la coyuntura, creemos que tenemos que empezar un nuevo torneo, pero eso no quiere decir que se empiece de cero o se desconozca lo hecho en las seis primeras fechas del Apertura. Nada de eso. Y digo un nuevo torneo porque las reglas serán diferentes en muchos aspectos. Acá no estamos pensando en proponer que los clubes empiecen de cero puntos, porque finalmente eso no le compete ni a Alianza ni a ningún club porque eso será elección de la Liga que pertenece a la FPF”, indicó Héctor.

Héctor Ordóñez, por otra parte, aseguró que el conjunto blanquiazul respetará las decisiones que se tomarán por la Liga 1 Movistar 2020.

“Veo que algunos clubes han presentado formatos de torneo, en donde son respetables pero no los comparto. Por ejemplo, uno pide que no haya descenso y eso no podemos permitirlo. Otro propone un regional en donde los últimos de cada grupo y el peor penúltimo disputen la baja, eso tampoco nos parece justo porque mientras que Cantolao tiene que enfrentarse con Alianza, 'U', Cristal, San Martín; Llacuabamba lo hace con Carlos Stein, Mannucci, Grau. No nos parece justo. Pero, Alianza Lima va a apoyar lo que decida la Liga 1 2020”, subrayó.

