Oscar Ruggeri sobre La Bombonera: “Perú no nos ganó de milagro”

En Argentina nació el debate entre si es mejor que su selección juegue en La Bombonera o en el Monumental. Durante el programa 90 minutos de fútbol, Oscar Ruggeri recordó la ocasión en la que la selección peruana casi les gana en el estadio de Boca Juniors.

La discusión empezó hace unos días cuando Scaloni dijo que prefería jugar en La Bombonera antes que en el Monumental: “Hemos jugado en River durante la era Sampaoli y no hubo problema. Ahora, si me dan a elegir a mí, me gustaría sentir el calor del público”.

Al respecto, el ‘Pollo’ Vignolo aseguró que nunca vio un estadio moverse como lo hizo el Monumental cuando Palermo anotó el gol de la clasificación a Sudáfrica 2010 ante la selección peruana.

El ‘Chavo’ Fucks también se refirió al debate: “Hay que confiar en el equipo. A Perú lo llevamos en el 70′ a la cancha de Boca Juniors para asustarlo, pero nos pegaron un baile y nos dejaron afuera del Mundial”.

PUEDES VER Jefferson Farfán preparó un ceviche en Rusia y ‘minimizó’ a Gastón Acurio

Ruggeri le replicó al ‘Pollo’ Vignolo que jugó 11 años en la selección y nunca disputó un solo partido en La Bombonera. “¿Cuántas veces jugamos en la cancha de Boca Juniors?”, preguntó el exdefensor.

El periodista Daniel Arcucci respondió a la pregunta diciendo que se jugaron tres partidos y que uno de ellos fue con la selección argentina de Sampaoli ante la ‘blanquirroja’ de Ricardo Gareca.

Un exaltado Ruggeri puntualizó en que Perú no le ganó a la selección argentina de milagro. Aquel encuentro culminó 0-0 y dejó a ambos equipos con chances de clasificar al Mundial de Rusia 2018.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.