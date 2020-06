Luis Advíncula revela que quiere retirarse en Sporting Cristal y ser el capitán: “Sería un honor”

Luis Advíncula ha sido uno de los futbolistas nacionales que más creció en los últimos años y tras su participación en el Mundial de Rusia 2018 fichó por el Rayo Vallecano, que en dicho año se encontraba en La Liga Santander. Este sábado 30 de mayo fue entrevistado por la jefa de prensa de Sporting Cristal, Romina Antoniazzi.

El lateral derecho de la selección peruana y la reconocida periodista conversaron a través de un en vivo en Instagram, y el tema más tocado fue acerca de un posible regreso al elenco ‘Celeste’. La respuesta del popular ‘Bolt’ calmó las ansias de los hinchas ‘Rimenses’ porque indicó que desea terminar su carrera en la Liga 1 Movistar.

En otras transmisiones de la FPF, donde participaron jugadores como Jefferson Farfán o Yoshimar Yotún, revelaron que Advíncula era hincha de Alianza Lima y esto hizo eco en loa fanáticos del Cristal. Sin embargo, en el enlace en directo de este fin de semana reiteró su amor por los colores del cuadro ‘cervecero’.

A esto, ‘Luchito’ dijo que desea volver algún día al conjunto dirigido actualmente por Roberto Mosquera y añadió que quiere portar la cinta de capitán y levantar trofeos. “A la gente de Cristal le agradezco por el cariño. Desde que llegué al club me trataron muy bien, hubo críticas, pero siempre con respeto. Ojalá que Dios quiera que en un futuro nos podamos ver”, sostuvo.

Luis Advíncula: Entrevista completa de Sporting Cristal

“No sé qué será de mi vida, pero por supuesto que sería un honor retirarme en Cristal porque fue el equipo que me dio a conocer, que me dio de comer, que me llevó a selección, le tengo un gran cariño”, agregó el defensor de la ‘Bicolor’.

Además, recalcó que le gustaría jugar al lado del popular ‘Yoshi’, quien también vistió la camiseta del Sporting y ambos coincidieron en cuatro temporadas. "Si vuelvo a jugar con Yotún en Cristal, yo sería el capitán porque soy negro y se me ve mejor con la cinta”, manifestó Luis Advíncula.