Mexicano Salcido sobre Farfán: “Fue mi ángel en el PSV” [VIDEO]

El exdefensor de la selección mexicana, Carlos Salcido, tuvo una carrera bastante exitosa en Europa, donde militó con el PSV Eindhoven de los Países Bajos y el Fulham de Inglaterra. Pero su paso por el viejo continente pudo haber sido más corto si no hubiera sido por el peruano Jefferson Farfán.

En una entrevista concedida al portal Mediotiempo, Carlos Salcido reveló que no pasaba un buen momento en su arribo al PSV, pues le costaba relacionarse con sus compañeros por el idioma.

Salcido subrayó que estuvo a nada de volver al fútbol mexicano debido a la frustración que sentía al no poder llevar su vida con normalidad, pero Jefferson Farfán llegó en el momento preciso para darle la mano.

“No entendía el idioma, para mí era muy difícil, estaba solo, tenía una cuenta que debía del teléfono porque yo del cuarto del hotel hablaba con mi señora, entonces me veían salir del hotel y me veían del lobby como diciendo ‘¿Cuándo nos pagas?’ Entonces yo no tenía una cuenta, yo no tenía nada, el club tarda en ese tipo de situaciones”, manifestó en primera instancia Salcido.

Jefferson Farfán: Carlos Salcido PSV

“Cuando estaba en esa crisis emocional de ‘Yo me regreso y me vale gorro’, llegó la Foquita Farfán y me decía ‘Pinchesito, Pinchesito vámonos a cenar, mi señora se regresó a Perú, vamos’, fue como ese ángel que te toca y te dice aquí te tienes que quedar", añadió el exmundialista azteca.

"Fuimos a un restaurante español (El Patio Andaluz) donde los meseros y toda la gente hablaban español, de ahí no volví a salir, comía y cenaba ahí , a partir de eso me repuse y seguí”, finalizó Carlos Salcido.