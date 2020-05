‘Cuto’ Guadalupe olvida discrepancias con Jefferson Farfán y envía emotivo mensaje [VIDEO]

A pesar que, durante los últimos meses, Jefferson Farfán y Luis Guadalupe han reconocido que hay distanciamiento y discrepancias, el estado de salud del elemento de la selección peruana sirvió para que haya una señal de acercamiento.

Luego de que Lokomotiv de Moscú anunciara que la ‘Foquita’ tiene coronavirus, el popular ‘Cuto’ Guadalupe dejó de lado las discusiones y mediante un video se dirigió a su sobrino para enfatizar su deseo de verlo mejorado y superando a la COVID-19.

“Estamos preocupados por la situación que estás viviendo, siempre has demostrado la fortaleza que tienes en los momentos más duros que te ha tocado vivir y ahora más que nunca. Desde acá te deseamos que te puedas recuperar. Siempre has demostrado esa fortaleza, esa fe, esa convicción. Siempre has sacado a relucir lo que tienes adentro un gran corazón”, expresó el exjugador de Universitario, vía Teledeportes.

Además, recordó que su familia está al pendiente de Jefferson Farfán y las mejorías que presenta, pues comentó que quieren verlo en las canchas de fútbol, ya sea defendiendo los colores del Lokomotiv o la selección peruana.

“Tenemos mucha confianza en ti y realmente acá en familia vamos a rezar para que puedas superar esta situación tan dura que te tocó vivir. Pero tenemos la certeza que vas a salir adelante y te deseamos que te recuperes pronto y que vuelvas a hacer lo que más te gusta que es jugar al fútbol. Así que desde aquí te mandamos muchas bendiciones y que sigan los éxitos.”, sentenció ‘Cuto’ Guadalupe.

Jefferson Farfán se pronuncia tras ser diagnosticado con coronavirus

Luego de conocerse que fue contagiado con coronavirus, Jefferson Farfán utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle una publicación a sus seguidores de redes sociales, con la que busca dar un mensaje de tranquilidad.

“Gracias a todos por sus mensajes y preocupación. Gracias a Dios me encuentro superbién, fuerte y tranquilo. Estoy en mi casa aislado por precaución, haciendo cuarentena, pero feliz viendo fútbol y sabiendo que estoy bien”, escribió la 'Foquita’ en su red social.

