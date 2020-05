Futbolistas de la Liga 1 jugarían los partidos con mascarillas

Si bien aún no existe fecha confirmada de reinicio de la Liga 1 Movistar, se supo que esta podría ser una de las únicas competencias en el mundo en el que los futbolistas deberán usar mascarillas durante el juego. Así lo dio a conocer Eduardo Gotuzzo, uno de los integrantes del grupo encargado de realizar el protocolo de sanidad y seguridad que la Federación Peruana de Fútbol presentará al Gobierno.

"Entiendo que dicen que uno no se va a oxigenar bien, pero cuando tú corres y estás salivando, gritando, tu opción de contaminar es muy alta. Van a tener que jugar con mascarillas sí o sí, esa es mi opinión. La gente no comparte, pero entonces que busquen una solución mejor. Tendremos que inventar una mascarilla que no quite la oxigenación", señaló a Ovación.

Gotuzzo también confirmó que ya existe un protocolo que los clubes deben cumplir para la vuelta de los entrenamientos. “Toda la actividad se tendrá que ir abriendo progresivamente, ya se ha presentado un protocolo para los entrenamientos. Apenas haya opción de trabajar lo deben hacer bajo esas condiciones. Es importante que se hagan pruebas rápidas dentro de los clubes”, afirmó el integrante de la comisión médica de la FPF.

Cabe indicar que en ninguna parte del mundo los protocolos en relación al fútbol establecen el uso de mascarillas en el campo de juego. Las autoridades establecen que solo los suplentes usen mascarillas hasta la hora que les toque ingresar.

El integrante de la comisión médica de la Federación también aclaró que la reanudación de la Liga 1 dependerá de la tasa de infección semanas previas a la vuelta del torneo. Como se sabe, está previsto que se reactive las actividades en quincena de agosto.

“Si el protocolo no aumenta la tasa de infección vamos a estar tranquilos y después habrá que ver partidos de fútbol en entrenamiento y después ya partidos oficiales. Todo es un proceso que va a tener que ser progresivo”, finalizó.