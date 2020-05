Juan Jayo sobre el sistema de Pablo Bengoechea: “Se puso terco y el plantel nunca entendió”

El sistema que Pablo Bengoechea impuso en Alianza Lima seguirá siendo tema de debate para muchos, pues aunque el estratega logró el título el 2017 y disputó dos finales, las decisiones que tomó en su última etapa ‘blanquiazul’ se mantienen cuestionadas.

Juan Jayo, quien fue integrante del comando técnico del club de La Victoria, explicó lo que sucedió en la etapa que el exjugador de Peñarol fue criticado al no obtener resultados positivos pese al sustancioso plantel que tuvo.

“Bengoechea no terminó de decidirse si jugar con línea de 5 o de 4, se puso terco con los 5 al fondo y el plantel nunca entendió por qué el cambio”, enfatizó el exasistente del comando técnico de Alianza Lima.

Juan Jayo se refirió al sistema de Pablo Bengoechea en Alianza Lima. | Foto: GLR

Sin embargo, hace solo unas semanas el ‘Pulpo’ recordó con gratitud la intervención de Pablo Bengoechea en el equipo de Alianza Lima por el campeonato ganado y la suma económica que se obtuvo por clasificar a torneos internacionales.

“Pablo Bengoechea se fue introduciendo en la historia de Alianza Lima porque fue un técnico que le devolvió el poder de pelear campeonatos. A su estilo, le dio un título, dos subtítulos y algunos millones de dólares. Lo van a recordar siempre”, señaló a Movistar Deportes.

Asimismo, aclaró el motivo de su partida del equipo victoriano. “Ningún dirigente tuvo la personalidad de decirme a la cara que no iba a seguir. Nunca supe de quién nació la decisión para que no continuara. No me volví a encontrar con Pablo ni con nadie de su comando técnico. Igual estoy agradecido con Bengoechea por la oportunidad que me dio”.

Finalmente se refirió a Jean Deza y los temas extradeportivos en los que se vio involucrado. “Cuando salieron las indisciplinas me conseguí su número y lo llamé. Hablé con él y le hice ver que si se lo propone puede darle mucho a Alianza Lima, pero que si sigue así va a ser uno más del montón. Es un jugador con condiciones y seleccionable”, sentenció.