Guillermo Sanguinetti: “Toda América sabe que Alianza es el más grande del Perú” [VIDEO]

Pese a estar alejado del Perú desde el 2015, Guillermo Sanguinetti le sigue guardando un gran cariño a Alianza Lima, club con el que salió campeón de la Copa del Inca en el 2014. El ‘Topo’ recordó los buenos y malos momentos en el conjunto blanquiazul y afirmó que es el equipo más grande del Perú.

“Para mí dirigir a Alianza fue muy importante, son de esos equipos que marcan tu carrera. Dirigir a Alianza Lima significa estar en el más grande de Perú y eso se sabe en toda América”, manifestó el técnico uruguayo en una entrevista con Los Renegrones.

“Realmente me adapté bien al fútbol peruano. Traje a un joven Gabriel Costa y Pablo Míguez, quienes luego hicieron carrera en Perú. A Costa le costó un poco más que a Pablo, pero luego se adaptó y fue nuestro goleador”, agregó el actual entrenador de Atlético Bucaramanga.

Por otro lado, Guillermo Sanguinetti se refirió a la indisciplina que cometió Christian Cueva previo a la final con Sporting Cristal el Torneo Clausura del 2014.

Guillermo Sanguinetti sobre Christian Cueva

“A mediados del 2014 pedimos a Cueva, que era un jugador que nos daba cosas distintas. Fue un gran jugador para nosotros. Lamentablemente, en la final ante Sporting Cristal, cometió una indisciplina y se fue del entrenamiento, por eso no lo consideré e incluso no iba a viajar, pero me llamó, fue a mi casa y pidió disculpas, por eso decidimos llevarlo, aunque fue suplente porque yo ya había preparado el partido”, contó el exestratega de Alianza.

Guillermo Sanguinetti defendió el estilo de Pablo Bengoechea

“La frase 'espectáculo es ganar’ la dije en un momento en la interna del grupo y luego hicieron esos polos cuando ganamos la Copa Inca que fue de esos partidos que uno nunca olvida. En el fútbol hay que jugar bien, pero siempre lo más importante será ganar. Yo vine el 2017 a jugar un amistoso con Delfín ante el Alianza Lima de Pablo (Bengoechea), seguí esa campaña de Alianza y leía que criticaban sus formas, pero en diciembre vi felices a todos los aliancistas”, sostuvo Guillermo Sanguinetti.