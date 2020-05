Alejandro Duarte: “Odio que me llamen Superman”

La crisis mundial por el coronavirus llevó a que muchos de los torneos de fútbol en el mundo se vean alterados de alguna u otra manera. Unos de los más afectados fueron los jugadores de la segunda división mexicana, liga en la que milita el portero nacional Alejandro Duarte.

Tras la cancelación de la Liga de Ascenso MX tanto Duarte como Rodrigo Cuba, que jugaban en el Zacatepec tendrán que ver más opciones para mantenerse activos. En el caso del guardameta la situación no es tan complicada como la del lateral ya que su pase pertenece al Juárez FC de la Liga MX y estaba en Zacatepec a préstamo.

La nueva modalidad en la que se jugará el ascenso en México solo comprende la utilización de jugadores de hasta 23 años, por lo que Duarte deberá volver a Juárez.

“Pertenezco a Juárez y estaba a préstamo hasta fin del torneo. Tengo entendido que en Juárez están contentos con mi rendimiento y vamos a ver lo que sucederá ahora, si quieren que me quede a pelear el puesto o ver un préstamo, tendré que conversar con ellos y ver la mejor opción”, señaló en entrevista con Radio Ovación.

PUEDES VER Alejandro Duarte le cumple sueño a niño hincha del Zacatepec y conmueve el ambiente del fútbol [VIDEO]

Duarte aún no está seguro si será utilizado por su club o se irá a préstamo a alguna otra institución, ya que, al ser peruano, ocupa una plaza de extranjeros. “En Juárez conversaron conmigo y me comentaron que me estaban siguiendo. Pero ahora tendrán que poner en una balanza si gastan un cupo de extranjero en el arco. Les podría aportar mucho, pero son decisiones que no están en mis manos”, agregó.

Por otro lado, el exarquero de la Universidad San Martín se refirió a un curioso apodo que le pusieron en tierras aztecas debido a su destreza bajo los tres palos. El nuevo sobrenombre de Alejandro Duarte es “Superman”, algo que no lo trae muy contento.

“Sé que el apodo es con cariño, pero lo odio porque no hay peor apodo que ese. Es sobredimensionado, no me gusta para nada y le pedí al Zacatepec que no me digan así”, manifestó de manera tajante.