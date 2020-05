Pizarro sobre Gareca: “Hubiera sido favorable que me lleve (al Mundial)” [VIDEO]

Claudio Pizarro volvió a referirse a su ausencia en el Mundial de Rusia 2018. El atacante del Werder Bremen de Alemania conversó con el reconocido estadístico español MisterChip vía Instagram y confesó que le sorprendió no ser considerado por Ricardo Gareca en la lista de convocados para acudir a la cita mundialista.

“El debate que tenía era el tuyo. Va a venir Pizarro, no va venir Pizarro. No se por qué un entrenador (Gareca) se permite el lujo de prescindir de un futbolista con tanta experiencia”, comentó MisterChip.

“A mí también me sorprendió. Yo siempre lo veía a Gareca como un entrenador muy pensante y analítico. Yo creo que sí hubiera sido favorable que me lleve. Me hubiera podido utilizar en situaciones. Me sorprendió mucho esa decisión que tomó. Pensé que habían analizado un poco más a los rivales y la situación”, respondió Pizarro.

Claudio Pizarro se lesionó y no estará en la reanudación de la Bundesliga

Claudio Pizarro dio a conocer que sufrió un desgarro en las prácticas del Werder Bremen en conversación con MisterChip a través de Instagram.

El exdelantero de la selección peruana le confesó al famoso estadístico español que no se encontraba del todo bien. Apenas inicio el diálogo, el ‘Bombardero’ reconoció que sufrió un desgarro en el posterior y será baja de 2 a 3 semanas, aproximadamente.

“Estoy bien, lamentablemente me he lesionado ayer (lunes). Tuvimos un partido de practica y tuve un pequeño desgarro, lo sentí, paré al segundo. Hoy (martes) me hice todas las pruebas y salió que tengo un desgarro en el posterior. Me recuperaré en dos o tres semanas... Se complica porque tenemos poco tiempo y varios partidos”, contó el ariete nacional.