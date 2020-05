Jhoel Herrera a sus detractores: “Nadie me va a callar, no andaré con persecución política”

Jhoel Herrera es de los pocos jugadores del fútbol peruano que, de manera pública, expresa sus opiniones relacionadas a la política local y problemas que existen en la sociedad. Esta postura lo ha llevado a ser criticado, pero en su gran mayoría ha recibido el apoyo de los internautas.

En esa línea, este viernes el exlateral de la selección peruana causó sorpresa por su última publicación en Twitter. Herrera se dirigió hacia alguien en particular sin mencionar el nombre; según su escrito, el futbolista habría recibido algún tipo de amenaza.

A mí no me vengan con amedrentamientos, a mí nadie y escuchen bien nadie me va a callar, yo no andaré con persecución política y tanta payasada, nací en la Victoria y me crié en el Callao, yo voy te busco parado y sin polo.

Con tapa boca, guantes y después de la cuarentena! — jhoel herrera (@jhoelherrera) May 8, 2020

“A mí no me vengan a amedrentar, a mí nadie y escuchen bien, nadie me va a callar. Yo no andaré con persecución política y tanta payasada. Nací en la Victoria y me crié en el Callao, yo voy te busco parado y sin polo. Con tapaboca, guantes y después de cuarentena”, escribió Herrera en su cuenta de Twitter.

Esta publicación rápidamente se viralizó en la red social, en la caja de comentarios recibió decenas de mensajes de apoyo ante la situación que le toca vivir.

En el mes de marzo Jhoel Herrara tuvo una conversación con La República. Ahí fue consultado qué lo llevaba a impulsar luchas sociales en las redes sociales. Esta fue su respuesta:

“No está mal que lo hagan, a algunos les genera dinero hacerlo. Lo que está mal es no aprovechar el público que tienen cuando se les necesita. A mí me gusta ayudar y no recibo nada de nadie. Mi mamá tenía un comedor popular y nos enseñó desde niños a ser así”, dijo el lateral.