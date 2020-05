Método ‘Smith’: conoce cómo el Manchester United aceleró la transformación de Cristiano

Luego de un amistoso entre el Manchester United y Sporting Lisboa, el entrenador Sir Alex Ferguson quedó impresionado con el juego de Cristiano Ronaldo y decidió ficharlo para los ‘Diablos Rojos’. El escocés logró convertir a ‘CR7’ en uno de los mejores jugadores del mundo antes de su llegada al Real Madrid y Juventus.

Cuando Ronaldo llegó al United a los 18 años, tenía fama de no soltar el balón con sus compañeros y algunos de ellos se molestaban con él y le decían algunas verdades en su cara. Sin embargo, Cristiano no entró en discusiones y lo tomó de buena forma.

El escocés Darren Fletcher, exmediocampista del United, jugó alrededor de 15 años Old Trafford donde compartió vestuarios con Cristiano Ronaldo durante las temporadas 2003 y 2009. El futbolista de 36 años, quien hace poco se desligó del Stoke City, contó la verdad del veloz crecimiento de ‘CR7’ en el club.

El método Smith

Para el final de la temporada 2003-2004, Alex Ferguson contrató a su compatriota Walter Smith, exDT de Escocia y Rangers. Smith empleó un método con Cristiano Ronaldo que consistía en no pitar las faltas que le cometían durante los partidos de entrenamiento.

Walter Smith fue asistente técnico de Alex Ferguson durante todo el 2004.

“Cuando llegó, decidió que no pitaría faltas en el entrenamiento. Yo sabía que era por Ronaldo. Los chicos volaban los unos a por los otros y Cristiano tenía moretones de las patadas que le daban. Antes hacíamos faltas suaves pero te las pitaban. Cristiano hacía el regate, te sacaba la falta, se reía y agarraba el balón. Así, Walter decidió no pitar faltas en los encuentros de preparación. Ronaldo durante dos semanas se volvió loco. Decía ‘¿Quién es este escocés? ¿Qué es esto?’”, reveló Fletcher a The Lockdown Tactics.

“Básicamente, los chicos te pegaban donde fuera en el United, pero sabías que no te iban a pitar falta. Sinceramente, es impresionante lo rápido que Cristiano empezó a tocarla y correr porque sabía que no le iban a pitar falta y que no tenía sentido quedarse con el balón. Así, empezó a meter más goles y llegar más a posiciones de gol. En la segunda parte de la temporada, cuando llegó Walter Smith, Cristiano dio un gran paso adelante. Me acuerdo de él muy enojado, aceptando rápido lo que había y empezando a jugar a uno o dos toques, tocando y corriendo más sin balón. Así metía más goles”, agregó.

La lección que aprendió Ronaldo

Darren Fletcher valoró el entrenamiento que empleó Walter Smith con Cristiano Ronaldo en su adolescencia con el Manchester United para convertirlo en el jugador que es ahora con cinco Balones de Oro y cinco Champions League.

“Smith consiguió que algo hiciera ‘click’ en la cabeza de Cristiano y pensara que ‘regatear está bien, pero este entrenador me ha hecho ver que si muevo el balón rápido y corro, con mi físico seré más efectivo’. Una gran gestión. Walter Smith siempre estaba al lado de Sir Alex. Era un entrenador genial y un tipo increíble. Tuvo un gran impacto cuando llegó al United. Todos los chicos siguen hablando maravillas de él. Un hombre y un entrenador fantástico”.

DATO: Cristiano Ronaldo conquistó en el Manchester United 3 Premier League, 1 FA Cup, 2 Copa de la liga, 2 Supercopa de Inglaterra, 1 Champions League y 1 Mundial de Clubes. Además, ganó uno de sus Balones de oro.