Hinchas se burlan del Barcelona tras cumplirse un año de la histórica eliminación ante Liverpool

Este jueves 7 de mayo se cumple un año de la milagrosa e histórica remontada del Liverpool al Barcelona por la Champions League. Aquel partido disputado en el estadio Anfield Road, terminó con un contundente 4-0 a favor de los locales, quienes dieron vuelta a la serie para acceder a la final en Madrid contra el Tottenham.

Los hinchas del Liverpool recordaron el aniversario de la mayor hazaña de su historia en la Champions con divertidos memes en las redes sociales. El cuadro de Jurgen Klopp había perdido 0-3 en el Camp Nou y logró superar la llave con dobletes del belga Divock Origi y del holandés Georginio Wijnaldum.

Los fanáticos ‘reds’ se burlaron de las estrellas del cuadro culé como el capitán Lionel Messi, Luis Suárez, Philippe Coutinho, Arturo Vidal, entre otros, quienes mostraron una de sus peores versiones en el campo del Liverpool.

Jurgen Klopp, el hombre clave en la hazaña

Durante la semana del partido contra el Barcelona, Jurgen Klopp había motivado a su plantel de que la hazaña era posible. La mirada puesta en la final y cobrarse la revancha del título perdido con Real Madrid, estaba en la mente de sus jugadores.

“Toda la actuación, todo el juego fue en realidad demasiado. Fue abrumador. He visto tantos partidos en mi vida… pero no recuerdo ningún choque como este. Ganar ya era difícil, pero hacerlo sin encajar goles… No tengo muchas más palabras, más que decir que es increíble. Esta mezcla de potencial y de un corazón increíble nunca antes la había visto. Y en un partido como este tienes que tener mucha confianza. Esto realmente demuestra que todo es posible en el fútbol", declaró Klopp aquella noche después de clasificar al Liverpool para la segunda final de Champions consecutiva.