Miguel Rebosio contó anécdota cuando le hizo una ‘huacha’ a Zinedine Zidane

Son pocos los jugadores que han tenido el privilegio de enfrentar a ‘Los Galácticos’ del Real Madrid a inicios del siglo XXI. Uno de ellos fue el exdefensa peruano Miguel Rebosio quien militó durante cuatro temporadas en el Real Zaragoza de España. El ‘Conejo’ se midió con las estrellas que tuvo el club blanco como Roberto Carlos, Figo, Ronaldo, David Beckham y Zinedine Zidane, entre otros.

Precisamente, Rebosio contó una peculiar anécdota sobre Zidane, actual entrenador del Madrid, durante un partido liguero. El retirado jugador de 43 años recordó qué le dijo ‘Zizou’ cuando le hizo una ‘huacha’ en el estadio de La Romareda.

“Nos enfrentamos en Zaragoza. Yo era lateral derecho. Me sumo al ataque y le hago una huacha y me miró. A la segunda le quise hacer lo mismo y no pude, me miró. Yo mido un 1.76 cms y él 1.89 cm. Diez centímetros más. Me dijo: ‘Otro caño no, otro caño no’. Y me abrió los ojazos. No, maestro, le dije", dijo Rebosio a UCI Noticias.

El paso de Miguel Rebosio por el Real Zaragoza

Luego de jugar cuatro años en Sporting Cristal entre 1996 al 2000, Miguel Rebosio inició su camino por Europa con el Real Zaragoza, donde conquistó dos Copas del Rey y compartió vestuario con David Villa, Gabriel Milito, Leonardo Ponzio, entre otros jugadores.

El ‘Conejo’ vivió todo tipo de situaciones en ‘Los Blanquillos’ —apodo del Zaragoza— como el descenso a Segunda División y el disfrute del ascenso a la máxima categoría en una sola temporada. Además, se volvió un jugador clave para los entrenadores Paco Flores y Víctor Muñoz. Finalmente, cerró su paso por el fútbol español en el Almería.