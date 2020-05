Miguel Rebosio: “Tener a Farfán y Guerrero en Alianza no te garantiza que vas a ganar”

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero se formaron en las divisiones menores de Alianza Lima pero nunca jugaron juntos en el primer equipo. Los referentes de la selección peruana tienen el sueño de vestir los colores del club de sus amores y la idea de ambos es volver en un par de años para salir campeones.

Los hinchas íntimos están entusiasmados con esa posibilidad que fue deslizada por ambos jugadores en una videollamada de Instagram. Sin embargo, Miguel Rebosio, exdefensa de la Bicolor que pasó por clubes como Zaragoza de España y también por Alianza Lima, confesó que tener a la dupla goleadora no garantizaba alcanzar el éxito.

“Jefferson y Paolo son chicos que han salido de la cantera de Alianza Lima y, en algún momento, ya en el epílogo de su carrera deportiva, si deciden venir a Alianza a jugar, imagínese el cuadro que podría armar. Los puedes tener, pero eso no te garantiza que vas a ganar", dijo el ‘Conejo’ Rebosio a UCI Noticias.

Ni Universitario ni Cristal

Durante en una transmisión en directo por Instagram, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero se conectaron con sus seguidores en medio de la cuarentena por coronavirus. El capitán de la Bicolor le preguntó a la Foquita si aceptaría una oferta de Universitario o Cristal. El atacante del Lokomotiv Moscú aseguró que no iría a ninguno de los dos y que su deseo era volver a Alianza Lima.

“No iría a Cristal ni tampoco a la 'U', aunque me ofrezcan una estatua. Yo me quedo en Alianza, a Alianza Lima no lo cambio por nada. La oportunidad que ellos me dieron para poder salir al extranjero me marcó, estoy por siempre agradecidos con ellos", dijo.

DATO: Jefferson Farfán reveló que cuando jugaba en Alianza Lima, una marca le pagaba 300 soles por gol.