Expareja de Sebastián Villa: “Perdí el embarazo por los golpes”

Sebastián Villa, volante de Boca Juniors, habría propagado momentos de terror a su expareja Daniela Cortés. Según las declaraciones de la mujer al programa Crónica TV, el jugador le hizo perder un embarazo, producto de los golpes.

“El año pasado, para mayo estuve embarazada de él. Un día tuvimos una discusión muy fuerte, donde me pegó y me maltrató. A los pocos días tuve un sangrado impresionante, pero fui al día siguiente al médico porque me levanté con cólicos. Efectivamente, me hicieron una radiografía y me dijeron que ya no había más feto. Perdí el embarazo por los golpes que me había dado”, dijo Cortés a la televisión argentina.

Daniela manifestó que la personalidad del jugador de Boca Juniors es inestable.

“Es una persona bipolar. Por un momento está feliz y muestra alegría, pero en otro, enojo, es grosero, insulta. Sebastián es una caja de sorpresas porque cambia de actitud constantemente. Lo perdoné muchas veces. Siempre creía que iba a cambiar. Pero un día está bien y otro día, mal”.

Asimismo, relató el último suceso de agresión que la llevó a hacer público el maltrato físico de la que era víctima. “Él empezó hablando con mi mamá. Cuando cortó la llamada, me empezó a pegar. Me tiró del pelo, me tiró al piso. Puños, patadas, estaba descontroladísimo. Fue horrible”.

La semana pasada, Daniela usó su Instagram para exponer su caso. En dicha red social subió imágenes de las secuelas que le habían dejado las agresiones. Esto la llevó a presentar su denuncia ante la justicia argentina.