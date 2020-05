Entrenador confesó la clave del éxito de Haaland y lo comparó con Ibrahimovic

Erling Haaland llegó este verano al Borussia Dortmund procedente en Salzburgo y, en solo 12 partidos, entre Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League, marcó 11 goles. El impresionante registro goleador del noruego de 19 años inmediatamente despertó el interés de clubes como el Real Madrid, Barcelona, Manchester City, entre otros, para el próximo mercado de fichajes.

Pero, muchos hinchas se preguntan cuál es el secreto de Haaland para ganarse tan rápido un nombre en el fútbol. El entrenador Stanislav Macek, seleccionador eslovaco sub-18, estuvo la temporada pasada en el Salzburgo estudiando los métodos de entrenamiento del técnico Jesse Marsch y contó el notable crecimiento del noruego.

“Me impresionó mucho. Era un niño trabajando como un profesional maduro. Tiene claro cuál es su objetivo en el fútbol. También que es difícil, pero me dijo: ‘Para llegar no tengo que trabajar rápido sino muy duro’. Y lo hace sin descanso. Mire, cuando llegó al Salzburgo casi no jugaba y ahora es un espectáculo”, dijo al diario As.

“Tiene un respeto enorme por el trabajo. Cuando estuve en Salzburgo, todos me lo dijeron. Trabaja muchísimo de forma individual para mejorar. Él me llegó a decir que en su casa hacía 1.000 abdominales y 300 flexiones prácticamente a diario”, agregó.

Consultado por la comparación que le hacen varios seguidores con el portugués Cristiano Ronaldo, Macek eligió al sueco Zlatan Ibrahimovic. “Es un Ibrahimovic moderno. Incluso diría que mucho mejor en movimiento, más rápido. Y tiene una gran mentalidad a la hora de encarar el juego y la profesión. No quiere acelerar ningún plazo”, explicó.