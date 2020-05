El fútbol argentino volvería en diciembre

En medio de la cuarentena por coronavirus, la gran pregunta que se hacen muchos hinchas es ¿cuándo volverá el fútbol? En Argentina ya hay una fecha tentativa, finales del 2020, específicamente en diciembre, pero primero deben darse ciertas condiciones.

PUEDES VER Héctor Chumpitaz y su esposa dieron positivo para COVID-19

Para el infectólogo argentino Eduardo López, el mes de diciembre es un mes seguro, dicha opinión es compartida por varios expertos de salubridad. Según las proyecciones de López el riesgo de contagio ocasional debería encontrarse por debajo del 1%, lo cual permitiría que las actividades futbolísticas se retomen poco a poco.

De retomar las actividades a final de año, todos los torneos se verían afectados, incluidos la Copa Argentina y la Superliga Argentina, además no se podrían jugar “torneos relámpagos”

PUEDES VER Campeón mundial con Alemania le pidió a Zambrano que lo lleve a Boca Juniors [VIDEO]

“Si el virus no tiene una franca caída no se puede comenzar a planificar nada. Hoy no es viable que haya fútbol y tampoco entrenamientos. Sucede que los entrenamientos tienen áreas comunes como vestuarios, comedores. En Europa se está intentando hacer (prácticas colectivas) pero no es fácil. El tema de las máscaras, como se está planteando en Inglaterra, no lo veo. Primero hay que analizar muy bien cómo funciona el filtro de silicona" señaló el especialista.

Por último, habló sobre la posibilidad de retomar las actividades en septiembre. A lo cual comentó que las temperaturas deberán estar sobre los 27°, puesto que se ha comprobado que el virus del COVID-19 el virus disminuye su capacidad de contagio en temperaturas mayores a 25°