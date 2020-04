Diego Forlán contó la verdad de su acercamiento a Universitario de Deportes

En el 2014 más de un hincha de Universitario de Deportes se ilusionó con la posibilidad de que Diego Forlán se vista de ‘crema’. Los rumores de su posible llega al fútbol peruano se generaron debido a la amistad que une al uruguayo y a José ‘Chemo’ Del Solar, quien ocupaba el cargo de gerente deportivo de la ‘U’ en dicho año.

Se dijo que el ‘Charrúa’ había escuchado la oferta de ‘Chemo’ y que incluso estuvo dispuesto a jugar en el Perú tras su última travesía en el Cerezo Osaka de Japón, pero eso jamás logró concretarse. Años más tarde, el ‘Cachavacha’ confesó las razones por las que nunca llegó a defender la camiseta ‘merengue’.

El ídolo mundial, Diego Forlán, contó sobre su experiencia como DT de Peñarol, eligió a Farfan como al peruano de su 11 ideal y contó que nunca estuvo cerca de jugar en Universitario. La nota completa esta en ⬇️⬇️⬇️https://t.co/A0iEKEFEWW…#diegoforlan #universitario #farfan pic.twitter.com/IgPZDVxu0z — Elo Bengoechea Silva (@EloBengoechea) April 29, 2020

“En realidad nunca hubo contacto oficial, sino que fue por el lado de ‘Chemo’ del Solar, con quien tengo una buena muy relación y él fue quien me habló sobre el tema, pero yo en ese momento estaba en Peñarol y no me pasaba por la cabeza ir a Perú. Puedo decir que agradezco mucho el cariño de la gente de Perú, realmente la verdad que cuando uno va por Perú o va por diferentes lados y se cruza con peruanos siempre se manejan con respeto y con mucho cariño y, en ese sentido, uno está muy agradecido”, explicó en UCI Deportes.

Forlán aprovechó también para hablar de su compatriota Luis Aguiar. El jugador de Alianza Lima es un viejo conocido del exdelantero, pues salieron campeones juntos en Peñarol.

“Es un muy buen jugador y, sobre todo, muy buena persona que trabaja mucho y con muy buenas condiciones. Realmente espero que le vuelva a ir bien en Alianza Lima, en donde ya salió campeón y pueda quedarse ahí por muchos años más. Hemos tenido la oportunidad de compartir equipo en Peñarol, incluso salimos campeones y por ello puedo decir que él tiene mucho fútbol más por dar”, finalizó.