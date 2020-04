Farfán sobre el penal de Advíncula a Uruguay: “no te tenía fe” [VIDEO]

Luis Advíncula y Jefferson Farfán contaron a través de Instagram distintas historias que protagonizaron con la selección peruana y recordaron algunos anécdotas que vivieron en la pasada Copa América de Brasil 2014.

El lateral del Rayo Vallecano le consultó a Farfán en donde había visto los penales contra Uruguay, en partido correspondiente a los cuartos de final de la pasada edición de Copa América y la popular ‘Foquita’ sorprendió con insólita respuesta.

“Pasamos al tema de la Copa América en Brasil. ¿Dónde viste los penales contra Uruguay? Tú sabes que nosotros nos decimos las cosas como son, el 99.9% de peruanos no le tenía fe a Luis Advíncula”, comenzó el carrilero nacional.

“Tú sabes que siempre practicas y tú pateas muy bien. Pero no pensé que tú te ibas a meter entre esos cinco", respondió Farfán.

“Escúchame, ahí hay un tema, es que yo no me metí (risas)”, atinó el popular ‘Bolt’; mientras que Jefferson replicó: "te juro que yo no pensé que tu ibas a patear. Pensé en todos, menos en ti”.

La selección peruana, en aquella ocasión, avanzó a las semifinales del torneo continental tras derrotar por penales al elenco 'charrúa’ y Luis Advíncula fue uno de los ejecutores, junto a Paolo Guerrero, Edison Flores, Yoshimar Yotún y Raúl Ruidíaz.