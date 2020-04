Fleischman anuncia que se someterá a una intervención en uno de sus ojos

Eddie Fleischman informó a través de sus redes sociales que se ausentará durante algunos días a causa de una intervención en uno de sus ojos. El periodista deportivo recibió muchos mensajes de aliento.

“A mis seguidores o no seguidores, les comento que hoy temprano me someteré a una intervención en uno de los ojos y debido a ello estaré algunos días inactivo en mis redes. Que estén todos bien. Nos reencontramos en unos días”, explicó.

La publicación de Instagram se llenó de mensajes de aliento. “Fuerza Eddy”, “suerte, estamos contigo”, “que todo salga bien. Buenas vibras”, “verás que todo saldrá estupendo”, “que todo salga bien en la intervención”, “bendiciones maestro”, “pronta recuperación”, entre otros comentarios.

Hace unos días, Eddie Fleischman causó revuelo en redes sociales por una crítica a las propuestas impulsadas por personas con ideología izquierdista. “Es que si los comunistas tuvieran interés en la economía, la estudiarían y sabrían que su propuesta es basura. Solo les interesa ser mantenidos por el Estado con la plata de todos. No saben otra”, comentó el periodista deportivo.

Flesichman aclaró horas después que no había alusión a Martín Vizcarra o el Gobierno peruano. “En ningún momento hablo de la propuesta del presidente, que es además de carácter excepcional, no permanente. No busquen donde no hay. Hablo de socialcomunistas. Sus propuestas son basura aquí y donde sea. Nuestro Gobierno, al menos por ahora, no lo es”, se lee en su mensaje.