Diego Maradona: “Ronaldinho no es un delincuente”

No importa que el fútbol haya parado, Diego Armando Maradona sigue recibiendo muestras de cariño de todos los hinchas del club que dirige. Para el ahora técnico, los hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata le hacen recordar a los aficionados del Napoli por la pasión y fidelidad hacia el club.

El astro argentino tuvo tiempo para referirse a la situación de Ronaldinho, quien está cumpliendo arresto domiciliario en Paraguay, y le brindó todo su apoyo: “Él (Ronaldinho) no es un delincuente. Sólo fue a trabajar. Su error es ser ídolo parece, es mi amigo y lo banco a morir”.

El exfutbolista también habló sobre la reanudación del fútbol después de que pase la pandemia del coronavirus: “Será como cuando ves a tu novia después de unas vacaciones... espero que todo esto pase pronto".

Añadió que extraña los entrenamientos y el trabajo con sus jugadores: Es una situación rara la que nos toca vivir en el país y en el mundo, por supuesto que estoy ansioso por volver a Estancia Chica (lugar de entrenamiento de Gimnasia) a trabajar con mis muchachos, el perfume del pasto es único".

Maradona mantiene contacto con sus jugadores vía WhatsApp para supervisar los trabajos físicos que junto a su comando técnico han diseñado para la plantilla del ‘lobo’.

Por último se refirió a la situación que deberá afrontar el fútbol, en especial el argentino, luego de la pandemia: ""La economía no va a ser la misma luego de toda esta situación, y los dirigentes van a tener que trabajar mucho para sortear esto. No me queda duda de que los dirigentes de la AFA tomarán las mejores decisiones para ayudar al fútbol".

Gimnasia y Esgrima de La Plata está en peligro de descender a la segunda división argentina. Diego Maradona fue nombrado técnico del equipo para salvar la categoría.