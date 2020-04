Real Madrid prepara éxodo de jugadores para renovar la plantilla

Real Madrid cumplió uno de sus ciclos más exitosos logrando tres Champions consecutivas. El presidente de la ‘Casa Blanca’, Florentino Pérez’ ya inició una profunda renovación de la plantilla ‘merengue’, la cual continuará con las salidas de Gareth Bale, James Rodríguez, Luka Modric, Marcelo, entre otros.

En el mercado de fichajes 19-20, el Real Madrid contrató a Eder Militao, Rodrygo, Eden Hazard, Alphonse Areola y Ferland Mendy. Sin embargo, la renovación no culmina ahí, pues planea seguir comprando jugadores, de acuerdo a información de Diario Sport.

El proyecto del Real Madrid tiene como base las salidas de algunos de los futbolistas más importantes de la plantilla. La novela de Gareth Bale está por llegar a su final tras más de una desafortunada declaración de galés, sumado a las lesiones que constantemente padece.

James Rodríguez y Mariano Díaz tienen la puerta de salida abierta. Los jugadores latinoamericanos no tienen minutos y son prescindibles en el Real Madrid. Del otro lado los jóvenes Jovic, Militao y Areola piden una oportunidad para demostrar su valía.

Luka Modric, quien desde hace varios años es uno de los mejores mediocampistas del mundo, ha visto su protagonismo reducido debido a la irrupción del uruguayo Federico Valverde. Situación parecida a la que vive el lateral izquierdo Marcelo, quien ha perdido piso respecto al francés Ferland Mendy.

Futbolistas como Fabián, Aubameyang o Mbappé están en la lista de futuribles en el Real Madrid, pero el conjunto español no podrá invertir en ellos si antes no logra vender a los jugadores que ya no tendrá en cuenta.