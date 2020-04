Jhonny Baldovino: “Lo que está haciendo Cantolao es ilegal”

Carlos A. Mannucci fue el primer equipo de la Liga 1 en aplicar la Suspensión Perfecta de Labores a su plantel. Esta medida que le permite al club dejar de pagarle a sus jugadores durante la pandemia ha sido rechazada por varios sectores, incluida la Agremiación de Futbolistas (Safap)

El asesor legal de esta institución, Jhonny Baldovino, conversó con La República Deportes y fue claro en calificar las acciones del cuadro trujillano como una imposición. Además, aseguró que la Academia Cantolao, club que podría seguirle los paso a los ‘carlistas’ está incurriendo en ilegalidad.

¿Cuál es la opinión general de la Safap sobre el caso de Mannucci?

Nuestra opinión publica de Mannucci es que puede tomar las acciones legales que crea conveniente, pero no podemos permitir que ellos, en un comunicado, ofendan la dignidad de sus trabajadores, como no les dan la razón los humillan públicamente.

Por otro lado, la imposición que ejerce el club ya desnaturaliza su solicitud de suspensión perfecta de labores

Roberto Silva afirmó que esto abre la puerta a renuncias por parte de los jugadores...

Es cierto, renunciar es un derecho constitucional y ha aplicado muchas veces al fútbol, es legalmente posible. Y termina también siendo un riesgo para los clubes porque podrían perder jugadores que a la larga podrían vender.

¿Puede Mannucci retroceder si los jugadores aceptan el recorte propuesto? ¿O solo fue un medio de presión para llegar a la suspensión perfecta?

Ese es un tema que Mannucci tiene que resolver, yo no puedo saber qué piensan en Mannucci, después dicen que me estoy metiendo en el medio y poniendo trabas.

La posición de Safap era que no eran necesarios los recortes de sueldo en los clubes ¿Se mantiene la misma postura?

No es que cambie la posición de la Safap. A marzo no había ninguna justificación, pero el escenario va cambiando mes a mes, semana a semana. Desde abril ya hay algunos clubes que van sintiendo el impacto, no por taquilla, pero de repente por sponsor que suspenden los pagos. Este es un problema de gestión que deben resolver los clubes pero yo sigo sosteniendo que mientras la TV mantenga los pagos, la cadena de pagos no se rompe. Pero eso depende de la realidad económica de cada club.

¿Qué otros clubes están pensando en recortes?

Varios clubes quieren hacer recortes, no todos, otros están pagando completo. Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, UTC, USMP, Deportivo Municipal y Sport Huancayo no han planteado la posibilidad del recorte. Ayacucho va a pagar abril y verán lo de mayo.

Pero luego vienen los clubes como Mannucci, Cantolao y Cienciano que están presionando a los jugadores. Es curioso el caso de Mannucci y Cienciano que aún deben marzo.

Cantolao ha “propuesto” un recorte del 50% ¿Es el mismo camino que el caso Mannucci?

La propuesta de Cantolao es ilegal. Primero porque no es una propuesta es una imposición. Segundo, porque un acuerdo de reducción de sueldo no es unilateral. Tercero el que los jugadores no contesten en 24 horas no quiere decir que automáticamente se acepte y cuarto, que pretendían no pagar el mes de abril cuando ya es un derecho adquirido por el trabajador.

¿Es aplicable la Suspensión Perfecta al fútbol?

Yo creo que no pero hay distintas opiniones. Desde el punto de vista de Safap, no es aplicable al fútbol.

¿Cuál es el siguiente paso en la Safap?

La Safap actúa cuando los jugadores los llaman, nosotros les damos la información, la procesan, la evalúan y le dan su decisión al club, como pasó con Mannucci. No es que nos metamos en la negociación aunque la ley nos faculta ´para hacerlo.

¿Ve que algún club más pueda aplicar la Suspensión Perfecta?

Sí, hay varios, deben ser 5 o 6 que pueden tener esa intención, por ejemplo los que no tienen contrato de televisión. Todos están amenazando con lo mismo, no es novedad. Por ahora solo tenemos a Mannucci y Cantolao.