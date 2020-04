¿Autuori o Gareca? La tajante respuesta de Claudio Pizarro [VIDEO]

Aprovechando el tiempo libre que le otorga la cuarentena, Claudio Pizarro se sometió a una serie de preguntas comprometedoras sobre su carrera y la selección peruana, entre las que destaca su elección entre Paulo Autuori y Ricardo Gareca, ¿a quién eligió el excapitán de la bicolor.

“Si fueras dueño de un equipo de fútbol a quién llamas ¿Autuori o Gareca?”, consultó un periodista de Ovación, recibiendo la respuesta inmediata de Pizarro: Autuori.

Además, Claudio Pizarro respondió que no podría optar solo por uno entre Jefferson Farfán y André Carrillo: "Los dos, uno para cada banda”, sostuvo el delantero del Werder Bremen.

En cuanto la despedida de su carrera futbolística, el exjugador del Chelsea y Bayern Múnich confesó que tenía previsto hacerlo en setiembre; sin embargo, sus planes podrían cambiar debido al coronavirus. Además que todavía no conoce a los invitados que tendrá.

“Tenía planificiado la despedida en setiembre, pero si todo sigue así tendría que ser sin público y no tendría sentido, pero no sé estamos viendo. Se podría alargarse un año para organizarlo mejor por el coronavirus. Seguramente habrá algún peruano en la despedida, aún no pienso a quiénes voy a invitar, qué equipos serán, aún no veo bien ese tema", sostuvo Claudio Pizarro.

Finalmente, reveló que todavía mantiene comunicación con los integrantes de la selección peruana. “De vez en cuando, no hay uno con el que hable siempre. Cuando alguno hace un buen partido, le escribo para felicitarlo”.