Advíncula confesó que Modric se negó a intercambiar camisetas [VIDEO]

Luis Advíncula dialogó con Yoshimar Yotún vía live en Instagram, organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y confesó una peculiar anécdota que vivió con la figura del Real Madrid Luka Modric.

El futbolista del Cruz Azul quiso saber con qué colegas había intercambiado camisetas y el lateral de Rayo Vallecano reconoció que no le agrada mucho la idea por miedo a ser rechazado.

Tal como le sucedió con Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, después de un partido amistoso en el que Perú derrotó a Croacia por 2-0.

“Le pedí su camiseta a Modric, pero me dijo que no. Me contó que Raúl Ruidíaz le había pedido. Tengo dos camisetas de James y una de Mbappé. No me gusta intercambiar camiseta, si me rechazan el ‘roche’ es muy grande”, reconoció el popular ‘Bolt’.

Luis Advíncula desmiente que se retirará en Alianza Lima

Durante el ‘en vivo’ por Instagram que sostuvo con Yoshimar Yotún, Luis Advíncula negó de forma tajante los rumores que señalan un posible interés suyo por jugar en Alianza Lima.

“Ya están hablando mucho sobre eso, hay que cortar ese tema”, respondió ‘Bolt’ cuando Yotún le consultó si era cierto que quería retirarse como jugador victoriano. “La verdad no sé donde me voy a retirar. Yo deseo seguir acá (en España) y jugar muchos años más”, subrayó el carrilero.