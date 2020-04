SAFAP llama “tendencioso y falso” el comunicado de Carlos Mannucci

La Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP) respondió al comunicado donde Carlos A. Mannnucci informa la aplicación de la suspensión perfecta de labores. El conjunto trujillano de la Liga 1 del fútbol peruano está en el medio de la tormenta tras sus polémicos manejos.

“Lamentamos profundamente la actitud del Club Mannucci de publicar una carta dirigida a sus trabajadores con verdades incompletas y algunas falsedades”, inicia el comunicado de SAFAP.

SAFAP informó que en representación de los futbolistas de Carlos A. Manucci son testigos del esfuerzo y disposición que han brindado para ayudar a llegar a un punto medio con el club, debido a la crisis por el coronavirus. “Las propuestas no distaron del fondo, sino de la forma”, agrega.

“Indigna leer un comunicado sesgado y tendencioso. Indigna, por ejemplo, que no mencionen que no están al día en sus pagos y que ellos unilateralmente decidieron pagar solo un porcentaje de los sueldos de marzo. Indigna observar que la intención del club no es llegar a un acuerdo, sino imponer sus condiciones”, continúa la carta de SAFAP sobre el accionar de Carlos A. Mannnucci.

La Agremiación expresa que Carlos Mannnucci intenta golpear mediáticamente a los futbolistas para realizar presión sobre ellos o justificar su accionar ante los hinchas del club. “No podemos permitirnos permitir actos de presión pública y denunciaremos dichos actos ante la autoridad administrativa del trabajo”, sostiene el informe.

SAFAP explica que existe la disposición de todos para poner el hombro y que el fútbol pase este mal momento. A su vez, concluyen que las “verdades se terminan conociendo, y este grupo de futbolistas tiene la conciencia tranquila de que está haciendo lo que es correcto”.