Miguel Trauco revela táctica de Gareca: “Me probó en el puesto de Yotún” [VIDEO]

Gracias al juego que impuso Ricardo Gareca en la selección peruana, el once titular de la 'blanquirroja’ está prácticamente en la retina de los hinchas. Sin embargo, hubieron casos que ameritaron algunas variantes.

Dentro de los cambios efectuados por orden del entrenador argentino, no se observó la aparición de Miguel Trauco en la primera línea del equipo, ubicado donde después estaría Yoshimar Yotún. No obstante, esta decisión fue contemplada por el ‘Tigre’, como lo confesó el tarapotino.

“Me probó en un entrenamiento en la posición de Yotún. Fue él mismo quien me preguntó si me gustaría jugar ahí. Obviamente que respetando a Yoshi, si no está y hay otro en mi posición (lateral izquierdo), yo encantado”, expresó el jugador de Saint Étienne.

Esta no sería una novedad para Miguel Trauco, ya que durante su estadía en Universitario de Deportes se lució con buenos resultados como un elemento ofensivo debido a la decisión de su entonces entrenador Roberto Chale.

En cuanto a la rutina que cumple en aislamiento social obligatorio en Francia, el 'Genio’ contó que se entrena bajo las indicaciones del equipo de Ricardo Gareca. “Estoy trabajando físicamente con los trabajos que me envía la selección peruana”, dijo.

Asimismo, mencionó los encuentros que considera inolvidables con la bicolor. “Cada vez que nos convocan todos vamos con el chip de modo selección. Mis mejores partidos fueron ante Uruguay y Argentina”, finalizó.