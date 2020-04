Farfán y la anécdota que vivió junto a Aguirre con Franco Navarro: “Que se la rijan, son malos”

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero regalaron a sus seguidores una segunda transmisión en Instagram, en medio de la cuarentena por coronavirus. Los ‘compadres’ volvieron a contar nuevas anécdotas de su paso por Alianza Lima, la selección peruana y el extranjero, generando la risa de los más de 40.000 seguidores.

La ‘Foquita’ le contó una experiencia que vivió junto a Wilmer el ‘Zorrito’ Aguirre cuando eran dirigidos por Franco Navarro en Alianza. El técnico, que había llegado al club ‘blanquiazul’ en 2002, luego de ganar un Torneo Clausura con Estudiantes de Medicina, tenía varias bajas para un partido de Copa Sudamericana y tuvo palabras muy duras contra Farfán y Aguirre.

“Compadre, tengo una historia que contarte. Una vez íbamos a jugar un partido de Copa Sudamericana y estaban el ‘Zorrito’ Aguirre, Roberto Holsen suspendido y mi tío la ‘Foca’ Farfán lesionado. No había delanteros porque los dos eran los titulares y viajamos a Ecuador. Nunca me había pasado esa vergüenza. Nunca me voy a olvidar porque me chocó”, narró Farfán.

“Entonces le preguntan a Franco Navarro, que en ese entonces era el entrenador, quién iba a jugar de los dos. ¿El ‘Zorrito’ o Jefferson? Y Navarro respondió: ‘Que se la rijan los dos porque son más malos. Son la misma hue…’. En ese tiempo no le metíamos gol ni al arcoíris. Qué feo, compadre”, agregó entre risas.

“Yo quería jugar, necesitaba la confianza de Franco, pero en ese momento lo quería mandar más lejos. Qué feo me sentí ese día. Después con el ‘Zorrito’ nos reventábamos de la risa. Hemos pasado cada cosa en Alianza”, concluyó.