Pedro Loguercio: “Sería terrible que cancelen el fútbol femenino, pero primero es la salud de todos”

Pedro Pablo Loguercio apostó por el fútbol femenino y no se equivocó. Dos de sus representadas, Fabiola Herrera y Maryory Sánchez, se convirtieron en las primeras peruanas en jugar en el exterior. Ambas militan en equipos de Colombia, Millonarios y Deportivo Cali, respectivamente.

Cree que hay mucho talento en el fútbol femenino y que las grandes empresas deberían empezar a apoyarlo. El año pasado se transmitió la primera final entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, por lo que según Pedro, falta dar ese “golpe de calidad” para tratar de igualar lo que se hace en Sudamérica.

En la actualidad, el deporte en general está paralizado por el coronavirus e incluso el fútbol femenino podría suspenderse, lo cual sería un duro golpe para esta categoría. Ante esta posibilidad, Pedro Loguercio afirmó que, pese a que sería trágico para todos, “primero es la salud”. Aquí la entrevista con La República Deportes.

PUEDES VER Aula virtual blanquiazul: la plataforma que lanzó Alianza Lima para potenciar a sus divisiones menores

¿Cómo decidiste apostar por el fútbol femenino?

Siempre me ha gustado ver el fútbol, ver talentos, visitar diferentes barrios, canchas de fútbol, provincias, la selva misma, donde veía muchas mujeres jugando este deporte. Siempre he visto el fútbol femenino porque miraba mundiales y a jugadoras como Marta Vieira da Silva. Por todo esto decidí apostar por las chicas y ayudarlas a conseguir sus objetivos como salir al extranjero.

¿A cuántas mujeres representas en la actualidad?

Son cuatro en total: Maryory Sánchez, Fabiola Herrera, Stephanie Vásquez y Nahomi Martínez. Todas son chicas de selección, han jugado en equipos grandes y tienen mucho talento.

El traspaso de Fabiola Herrera a Millonarios fue una total sorpresa. ¿Cómo se dio esta posibilidad?

El fútbol femenino en Colombia es muy fuerte a nivel de sudamérica. Tienen un buen sistema de scouting y se fijaron en Fabiola. Todo se dio muy rápido y se convirtió en la primera futbolista peruana con contrato profesional en el extranjero. Esto ayudó a que otras puedan salir, como por ejemplo Maryory Sánchez, la primera jugadora extranjera del Deportivo Cali.

¿Cómo está llevando Maryory esta cuarentena? Debe ser difícil para alguien que está en el exterior...

‘Mayito’ es una chica super guerrera, positiva, un ejemplo para muchas jóvenes que se quieren dedicar a esto e incluso para muchos hombres que migran y quieren regresar a su zona de confort. Es muy triunfadora, con unas ganas de comerse el mundo. Solo está esperando que vuelvan las normalidad y poder entrenar con todo el grupo.

El Comité de crisis de la ADFP propuso que no se lleve a cabo el torneo femenino. ¿Qué opinión tienes al respecto?

Sería una terrible noticia para el fútbol femenino, así como para las jugadoras mismas. Sería malo, sin embargo, primero está la salud. Nosotros vamos a apoyar todo lo que diga el presidente de La República. Sería un ‘bajón’, pero no queremos exponer a las chicas a un posible contagio.

El año pasado, diversas futbolistas realizaron cadenas en redes sociales para ser vistas, incluso se deslizó la posibilidad de que jueguen como preliminar en un partido masculino. ¿Te agradaría ver esto en un futuro?

Sería una excelente medida la verdad, pero eso tendrían que verlo los dirigentes de los clubes. Pero sería bueno porque la gente se identificaría con las chicas, además de acercar a las familias a los estadios. Esto sería un golazo porque se puede erradicar el tema de la violencia en los estadios.

Es un tema de igualdad, no interesa que seamos hombres o mujeres. Vivimos en una sociedad machista y muy racista, por lo que sería bueno adoptar esta medida y acercar a la gente a los estadios. Todo está en manos de los dirigentes de cada equipo.

Es visible la mejora del fútbol femenino. El año pasado, por ejemplo, se transmitió la final entre 'U' y Alianza. ¿Qué crees que le falta para dar ese salto de calidad?

Creo que la federación debe apoyar al fútbol femenino. Hay un canal que quiere transmitir todos los partidos y la federación debería apoyarlo, así llegarán los sponsors para las camisetas de las chicas, lo que significa más ingreso para ellas. Deberían darle la importancia como lo están haciendo en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, entre otros. Toda Sudamérica está apostando por el fútbol femenino y acá falta dar ese golpe.

Hay muy buenas chicas con bastante talento que van a dar mucho que hablar y creo yo que el hincha peruano, el que le gusta el fútbol, puede encontrar en las chicas una distracción los fines de semana.

Al ser representante de fútbol, ¿cómo estás llevando esta cuarentena, cómo es tu día a día?

Nos afecta a todos los que nos dedicamos el fútbol y cubrimos el deporte. Estamos con una incertidumbre de qué va a pasar y qué acciones se van a tomar. Aún no se sabe bien cuándo se va a solucionar esto ni las medidas que dará el Gobierno en la cuarentena. En mi caso, yo preparo el material de mis chicos, hablo con los clubes de afuera para ver cómo están manejando los temas de contrato, siempre con el debido respeto y el mejor trato.

De acá en un futuro, ¿te ves como dirigente de fútbol o prefieres seguir como representante de futbolistas?

Ahora tengo una fundación en Tumbes. Me gusta mucho apoyar sin recibir nada a cambio. El tema social me gusta mucho, por eso apoyo el fútbol femenino. Es amor al arte para que en un futuro esto les pueda servir a las chicas. Tengo varias cosas en mente como una clínica deportiva para las mujeres, apoyarlas con nutrición, su entrenamiento.

Si bien he estudiado Gestión Deportiva y Administración del Fútbol en el Johan Cruyff, no podría ser dirigente y representante al mismo tiempo. Eso estaría mal, por lo que aún no lo he decidido.