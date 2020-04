Yotún confesó que temía contagiarse de coronavirus en instalaciones de Cruz Azul

A principios de marzo de la presente temporada, Yoshimar Yotún tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una fisura en el pie izquierdo y hasta el momento no ha recibido el alta médica.

El volante de Cruz Azul habló sobre su recuperación en una entrevista concedida a Radio Ovación y reveló que en algún momento temió al asistir a las instalaciones de la ‘Máquina Cementera’ por la pandemia de coronavirus.

“El club trajo todos los implementos para que pudiera realizar la rehabilitación aquí en casa. Yo les pedí eso porque tengo niños y me daba miedo ir al club, tratarme y luego regresar a casa”, atinó en primera instancia Yotún.

El futbolista de la selección peruana apuntó también que no ha podido usar su calzado usual por la lesión.

"Estoy con un zapato especial, que le dicen huarache aquí (en México), que no me permite hacer la flexión normal de una caminata. No permite que el quinto (metatarsiano) haga su movimiento normal”, añadió el ex Sporting Cristal.

“El doctor me dijo 4 semanas y ya pasaron las 4 semanas. Me sacó un estudio y faltaba pegar un poco, pero como todo ha parado me ha dado 4 semanas más”, subrayó Yoshimar Yotún, al explicar las fechas de su alta médica.

El fútbol en todo el mundo está paralizado por culpa de la pandemia del coronavirus y México no es la excepción. Yoshimar Yotún tendrá un tiempo extra para recuperarse no solo para volver de lleno al Cruz Azul, sino también para jugar por la Blanquirroja en las Eliminatorias rumbo al mundial Qatar 2022.