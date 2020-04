Gareth Bale celebró seis años de su mítica carrera en la final de la Copa del Rey [VIDEO]

La edición 2013/2014 de la Copa del Rey tiene un lugar especial en la memoria de los hinchas del Real Madrid. No solo se trata de la última vez que el equipo madridista ganó dicho torneo, sino que además lo hizo ante Barcelona, su clásico rival. Por si fuera poco, Gareth Bale marcó uno de los goles más recordados en la historia reciente de los clásicos españoles luego de emprender una impresionante carrera desde el centro del campo.

Los ‘Galácticos’ afrontaron ese encuentro con la sensible baja de su mejor jugador, Cristiano Ronaldo. No obstante, Bale regaló una jugada fantástica que hizo pasar desapercibida la ausencia del portugués, y no dudó en compartir tan grato recuerdo en sus redes sociales.

La acción se produjo a los 84′ del partido, cuando el marcador estaba igualado 1-1. El galés recibió un pase de Fabio Coentrao en la mitad de la cancha y, ante la marca de Marc Bartra, lanzó la pelota hacia adelante para hacerse un autopase. Parecía que el balón le quedaría muy largo al futbolista merengue pero, de forma increíble, este le ganó en la carrera al zaguero blaugrana y enfiló rumbo al arco de José Manuel Pinto para marcar el 2-1 que le dio el triunfo al Madrid.

Esa copa fue la primera de muchas que levantó el ex Tottenham con la ‘Casa Blanca’. En su palmarés figuran una liga española y cuatro Champions League, además de varias Supercopas y Mundiales de Clubes.

En el presente, la situación de Bale en el Real Madrid es poco favorecedora, pues sus constantes lesiones, discreto rendimiento y enfrentamientos con un sector de la hinchada avivan los rumores de su salida de tiempo en tiempo. Pese a todo, por goles como el reseñado, ya tiene un lugar asegurado en la historia del cuadro español.