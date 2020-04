Jugador de Melgar, Paolo Fuentes, fue detenido en cuarentena

Jorge Jiménez

El futbolista Paolo Fuentes, de 23 años de edad, fue detenido en Arequipa la noche del sábado violando el estado de emergencia dispuesto por el Gobierno Central por el coronavirus.

Pasadas las 10 de la noche, un grupo de vecinos del sector de Lambramani llamaron a la Policía denunciando que en un departamento se escuchaba música a todo volumen. Es así que al lugar llegaron efectivos de la Comisaría de José Luis Bustamante y Rivero. En el video al que tuvo acceso La República, se ve al deportista en el primer piso del condominio con el torso desnudo, en short y discutiendo con policías que buscan subirlo a un patrullero. La situación llegó al extremo de que a Fuentes lo cargaron para introducirlo en el vehículo.

Al cierre de esta nota, fuentes del club Melgar dijeron que todo se trató de un malentendido pero que de todas maneras se harán las averiguaciones pertinentes para tomar las medidas necesarias. En la comisaría no hay un parte policial y no se sabe si se le abrirá investigación.

“Asumo mi error”

Paolo Fuentes no se ocultó y dio su versión sobre lo acontecido. El jugador explicó: “Vivo con mi ahijado y mi padre. Así que estuvimos en casa, (se me ve sin polo porque en ese momento estaba así). Los que nos conocen y conocen a mi padre, saben que a él le gusta cantar. Nos animamos a hacer karaoke dentro de mi domicilio. Asumo que mi error fue subir el volumen más de lo debido”, sostuvo el arequipeño, siendo enfático al decir: “no se estaba ingiriendo bebidas alcohólicas”.

Además reconoció que se alteró cuando vio a la policía romper la puerta de su casa: “No me pareció que me saquen de mi domicilio. Pero no puedo recriminar nada a la policía, ellos hacían su trabajo. Puedo comprobar de que vivo acá con las personas mencionadas y quiero dar cuenta de cómo sucedieron las cosas realmente”, refirió el futbolista.

Arango hizo reunión

Mientras tanto, también la noche del sábado, en Juliaca, hubo trascendidos sobre una reunión del futbolista colombiano Johan Arango en el edificio “Victoria”, en el barrio de La Rinconada.

Sin embargo, la versión de la policía es que cuando acudieron al lugar, no encontraron ningún tipo de bebidas alcohólicas, solo juegos de mesa. Los vecinos manifestaron su molestia por la bulla que había en el departamento. El jugador dijo que solo preparó una comida y que es su costumbre escuchar música en alto volumen.