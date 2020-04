Pizarro se rinde ante el ‘Pep’ Guardiola: “En todas sus dimensiones, no hay mejor DT que él”

El delantero peruano Claudio Pizarro volvió a referirse sobre el entrenador del Manchester City Josep Guardiola, a quien señaló como el mejor estratega que lo dirigió en lo largo de su carrera deportiva.

El goleador histórico de la Bundesliga elogió al español, asegurando que se trata del mejor DT del deporte rey, capaz de cambiar el pensamiento del ‘Bombardero de los Andes’ y diferenciarse del resto, considerando la larga lista que registra el peruano: Thomas Schaaf, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jupp Heynckes, Pep Guardiola y José Mourinho, Peter Stöger, Stefan Ruthenbeck, Alexander Nouri, Viktor Skripnik y más recientemente Florian Kohfeldt.

“Siempre es muy superior a sus oponentes en sus pensamientos. No creo que haya un mejor entrenador que Pep Guardiola en términos de tácticas y todas las dimensiones que piensa sobre el fútbol. Es el mejor que he tenido”, enfatizó al diario alemán “Weser Kurier”.

Claudio Pizarro fue dirigido por Pep Guardiola en su etapa en el Bayern Múnich.

Asimismo, Claudio Pizarro, en referencia a las dos temporadas que compartieron juntos, contó que le sirvieron para descubrir otros horizontes como deportista.

“Tiene habilidades realmente impresionantes para analizar el fútbol. Él sabe perfectamente. Pep realmente ha ampliado mis horizontes en el fútbol, ​​tiene una visión del fútbol completamente diferente a la de otros entrenadores”, sostuvo el exjugador de la selección peruana.

Asimismo, reconoció que se quedó con las ganas de ser dirigido por Jürgen Klopp, director técnico de Liverpool, aunque ‘Pizza’ tiene la esperanza de coincidir en algún momento con el alemán de 52 años.

“Klopp no ​​figura en la lista, nunca se me ha permitido trabajar con él. Eso me hubiera atraído mucho. Espero poder conocer a Klopp en el futuro y también poder ver sus sesiones de entrenamiento. Sin duda me hubiera gustado mucho trabajar con un entrenador así. Me parece totalmente emocionante desde la perspectiva de un jugador”, sentenció.