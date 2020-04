Alianza Lima se vería afectado directamente por nueva disposición de FIFA

El director legal de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Emilio García Silvero, indicó que a causa de la crisis sanitaria por el coronavirus, decidieron no abrir el próximo mercado de fichajes que empezaría el 1 de julio.

La pandemia del COVID-19 ha obligado a cambiar todo lo programado en el deporte rey. Por ejemplo, los clubes europeos podían realizar compras y cesiones de futbolistas en esa fecha. En el caso de Perú, según disposición de la FPF, los equipos podían incorporar refuerzos tras finalizar el Torneo Apertura entre los meses de julio y agosto.

Bajo la coyuntura actual, FIFA ha reconocido que ellos no pueden ejercer presión sobre los clubes para que extiendan los contratos de sus futbolistas, debido a que la mayoría puede quedarse sin empleo a causa del COVID-19. No obstante, el máximo ente del fútbol internacional advierte que se exponen a quedarse sin plantilla.

Por ejemplo, si un equipo que tiene 30 jugadores en su plantel decide prescindir de cinco u ocho elementos para reducir costos, tendrá que afrontar con los futbolistas restantes hasta el próximo mercado de fichajes. En el caso de Perú sería a partir de diciembre.

“FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1 de julio no se abre el mercado”, señaló García Silvero para la cadena Cope.

Además, el director legal de la FIFA reveló que un jugador cedido puede regresar a su club de origen el 30 de junio. Sin embargo, este no podrá jugar debido a que no se podrán realizar los respectivos trámites: “Si una cesión finaliza el 30 de junio el jugador, teóricamente, debería volver a su club, pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se le tramitará la ficha”.

Alianza Lima podría tener problemas con la FIFA

Esta normativa supone un gran problema para Alianza Lima, pues deberán conversar con Belgrano para alargar el vínculo de Adrián Balboa quien llegó a mediados del año pasado procedente del Antofagasta de Chile. El club argentino, dueño del pase de ‘Rocky’, permitió este traslado sin costo alguno; sin embargo, colocó la cláusula sin opción.

Esto quiere decir que, una vez terminado el préstamo, Balboa debe regresar a Belgrano a menos que Alianza Lima llegue a un acuerdo. Un caso similar vive Federico Rodríguez, quien culmina contrato a fines de junio. El delantero llegó a Matute procedente de Danubio y en la dirigencia ya estarían pensando en una posible renovación.

Cabe resaltar que con la nueva disposición de FIFA no podrán inscribir nuevos jugadores hasta el siguiente mercado de fichajes.