Ariana Orrego: “Teníamos todo planificado para Tokio 2020”

La postergación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ha hecho que muchos deportistas que ya habían logrado su clasificación tengan que cambiar de planes dentro de su preparación. Una de ellos es la gimnasta nacional Ariana Orrego.

Ariana conversó con Radio Ovación y brindó detalles del impacto que tuvo el aplazamiento del certamen olímpico en sus entrenamientos. “Teníamos todo planificado para Tokio 2020, pero en este momento la salud es lo primero y que pase todo esto es lo principal. No he podido entrenar como he querido por la cuarentena; creo que esta postergación de los Juegos Olímpicos fue una buena decisión porque ahora me voy a preparar como quiero”, aseguró.

Además, afirmó que luego que se termine la cuarentena, tendrá que replantear su programa de entrenamientos. "Cuando acabe todo esto tendré que sentarme con mis entrenadores para ver cómo se darán las cosas", expresó.

Finalmente, se animó a darle un consejo a todos los deportistas que han visto pospuesto su sueño de participar en unos Juegos Olímpicos, pero que, a la vez, tendrán más tiempo de preparación. “Que se queden en casa para que esto pueda pasar, que entrenen como puedan y se mantengan activos”.

Orrego fue la primera gimnasta peruana en participar en unos Juegos Olímpicos, lo hizo en Rio 2016. En octubre del 2019 aseguró su pase a Tokio 2020 luego de tener una destacada participación en el Mundial de Stuttgart. También participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 como parte del equipo peruano en gimnasia artística.