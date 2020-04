El emotivo recuerdo de Saco Vértiz por el golazo que marcó ante Alianza Lima

El 14 de julio del 2012 es una fecha imborrable para Aurelio Saco Vértiz. El exjugador de Universitario de Deportes, quien ahora radica en Estados Unidos, anotó un golazo de tiro libre a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano jugado en el estadio Nacional, que finalizó con triunfo por 2-1 a favor del cuadro crema.

El lateral izquierdo, quien era dirigido en ese entonces por Nolberto Solano, se paró frente al balón, le pegó con el borde interno y la clavó al ángulo superior izquierdo del portero Salomon Libman. Casi ocho años después de aquel memorable tanto, Aurelio Saco Vértiz contó qué hubo detrás de esa celebración: una fotografía del inglés Frank Lampard y la conversación que tuvo con su tío antes de su fallecimiento.

“Metí el gol y es como si me hubiese metido una borrachera, borré cassette. Fue muy emotivo por varias razones: siempre soñé con anotar un gol en un clásico y ese día toda mi familia estuvo en el estadio. Mi tío, el hermano de mi mamá, había fallecido dos años antes. Él me ayudó muchísimo en mi carrera, no le gustaba el fútbol, pero cuando vio que a mis trece años quería jugar, se comenzó a empapar, estudiaba, miraba, y me llamaba”, inició Aurelio en una conversación con el periodista Michael Succar vía Instagram.

“Recuerdo perfectamente que había leído el libro de la Biografía de Frank Lampard y él tenía una fotografía donde salía festejando su gol con toda su hinchada. Mi tío me agarró justo mientras miraba esa foto y me dijo: ‘te imaginas que el estadio se venga abajo por algo que hiciste tú, ya sea por una jugada puntual o por un gol, eso debe ser un sentimiento que no hay dinero que pague’”, siguió.

“Cuando meto el gol, tanta fue mi emoción de haber cumplido eso, que él lo esté viendo de arriba que se me olvidó todo. Uno sueña con esos goles y dice: ‘yo voy a celebrarlo de tal manera’. Yo en ese momento no se ni qué hice. Veo el video del gol y no me acuerdo de lo que sentí, a esa magnitud fue. Es el recuerdo más intenso que he tenido en mi carrera”, finalizó.