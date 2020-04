¿Cristian Benavente es hincha de Alianza Lima? El Chaval despeja las dudas

Durante el aislamiento social por coronavirus en Francia, Cristian Benavente se ha mostrado muy activo en Instagram con sus seguidores y cumpliendo varias entrevistas con diferentes medios peruanos y extranjeros.

Este jueves, el volante del Nantes conversó con el periodista Eduardo Cornago del Diario AS de España sobre diferentes temas como la selección peruana, su presente en Francia y el fútbol peruano.

Durante la entrevista, el periodista español leyó una pregunta de un seguidor peruano que decía: “¿Cuál es el primer equipo del fútbol peruano que se te viene a la cabeza’”. El ‘Chaval’ sonrió y sorprendió con su respuesta: “Te diría que el primero es Alianza Lima”. Sin embargo, el volante de 25 años aclaró el tema.

“En mi casa, por parte de la familia de mi abuelo, hay muchos aficionados de Alianza Lima y por eso es el primero que se me viene a la mente. Eso no quiere decir que sea fan, pero sí el primero que se me viene a la cabeza”, explicó Benavente, quien agregó que le gustaría jugar en nuestro país. “Me gustaría jugar en Perú, vivir allá lo tengo muy presente, pero antes de Perú, España”, agregó.

Cristian Benavente, el trotamundos

Cristian Benavente se formó en las divisiones menores del Real Madrid y pasó por todas las distintas categorías, pero nunca debutó en el primer equipo. En 2015 quedó como jugador libre y fichó por el MK Dons. Posteriormente, el Sporting Charleroi de Bélgica lo contrata y se hizo un nombre a punta de goles y asistencias. En 2019 sorprende con su llegada al Pyramids FC de Egipto y a mitad de temporada se va cedido al Nantes.