Alejandro Escudero, el ex Universitario que quiere brillar en Lanús

Está en la mira para integrar la selección peruana Sub-17 que disputará el Mundial donde el Perú será anfitrión el próximo año. Con 16 años de edad, Alejandro Escudero afronta su primer reto en el extranjero, el fútbol argentino le abrió las puertas y el Club Lanús lo cobijó. El volante central categoría 2004, ex Universitario de Deportes, trabaja por el momento desde su hogar cumpliendo con la cuarentena en el país de Maradona. Admira a Lionel Messi, y le agrada el juego de Yoshimar Yotún, Renato Tapia y Armando Alfageme.

La República se contactó con el volante juvenil desde Argentina. Se formó en las menores de Universitario, también pasó por Cantolao. Un scout vio sus condiciones con el balón y le puso sobre la mesa, y bajo sus pies, el reto del fútbol argentino.

1. ¿Cómo surgió tu pasantía en el fútbol argentino? ¿cómo llegó esa opción?

Jhoel Huaman, un scout de acá, se contactó conmigo y con la empresa que me representa, FOOMA, nos logramos poner de acuerdo para que yo pueda viajar a Argentina y se dio la oportunidad de poder jugar en Lanús. Al principio no estaba en planes venir a Lanús, yo iba a ir a Arsenal de Sarandí, pero un llamado del club hizo que yo me quede en Lanús y decidí por la mejor opción.

2. ¿En qué mes partiste? y ¿cómo fueron tus primeras experiencias e los primeros clubes que pasaste?

Yo estoy acá (Argentina) desde el mes de octubre, luego regresé a Perú para poder culminar la Copa Federación con mi anterior club. Mi experiencia acá fue muy buena, ya que regresé con otras ideas de juego para aportar al equipo.

3. ¿Con quién vives por allá?

Ahora estoy solo con mi madre, espero poder traer pronto a mi familia.

4. Antes de Argentina, ¿hubo algunas otras opciones del extranjero?

No, yo quise venir a Argentina porque es un país donde se vive mucho el fútbol y es uno de los mejores formadores en el continente.

5. ¿En qué parte de Argentina estás viviendo? ¿está lejos del lugar donde entrenas?

Yo estoy en Avellaneda, a unos 20 minutos del predio de Lanús.

6. ¿Cómo ha afectado el coronavirus a tu carrera?

Tenía metas a corto plazo que han sido afectadas pero creo que lo primero es la salud.

7. ¿En esta paralización qué actividades vienes desarrollando?

Sigo las indicaciones que el comando técnico nos envía para no perder físico y volver en buenas condiciones.

8. ¿Te costó adaptarte en Lanús?

No mucho porque tiene un estilo de juego parecido al de mi anterior club, solo que con mucha más intensidad.

9. ¿Cuál es tu posición natural? ¿en Lanús juegas en esa posición?

Yo jugaba de 8 o de 10, pero en Lanús vieron que tenía muchas más cualidades de volante central. Yo, también jugaba de volante central en mi Colegio Claretiano cuando participábamos en el campeonato Adecore, el profesor 'Chalaca’ Gonzales comenzó poniéndome en esa posición y ahora estoy jugando ahí, me siento mucho más cómodo que en mis posiciones anteriores.

10. ¿Qué diferencia le encuentras al fútbol peruano y el argentino?

La diferencia es la intensidad y la forma de juego, tienen una idea europea.

11. ¿Cómo son los días en Argentina en medio de la pandemia?

Los días acá son tranquilos, la gente no sale mucho, hacen caso a lo que dice el presidente y respetan la cuarentena.

12. ¿Cuál es tu objetivo en Lanús?

Si Dios quiere poder debutar en Primera con Lanús y luego dar el salto a Europa.

13. El próximo año se llevará a cabo el Mundial Sub-17 en Perú. ¿La FPF o comando técnico de la categoría se ha contactado contigo?

Sí, parte del comando técnico del profesor Víctor Reyes se puso en contacto conmigo.

14. ¿Qué te han dicho?

Que solo depende de mí poder estar en los próximos microciclos y poder representar a mi país en el Mundial Sub-17 del 2021.

15. ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿hiciste todas las divisiones menores en Universitario?

Yo comencé a los 4 años en Universitario, luego decidí pasar a formar parte del Club Cantolao donde estuve 5 años y vi conveniente volver a formar parte de Universitario. Estuve en la 'U' hasta enero de el 2020, luego se presentó la oportunidad de llegar a Argentina y formar parte de Lanús para poder seguir con mi carrera y mi sueño.

16. ¿Qué ligas de fútbol sigues y cuál te gusta más? ¿qué jugador admiras?

Me gustan mucho las ligas de Brasil, Inglaterra, España y Alemania. Admiro a Lionel Messi.

17. En el medio local, ¿qué jugador es de tu agrado?

Me gusta el juego de Yoshimar Yotún, Renato Tapia y Armando Alfageme, los sigo porque tienen la idea de juego que me piden en el club y son mis referentes.