Christian Ramos sobre regresar a la selección peruana: “Jugando bien podría volver”

La Liga 1 sigue paralizada y los futbolistas se encuentran cumpliendo con las restricciones sanitarias ante la propagación del coronavirus. Tal es el caso de Christian Ramos, jugador de la César Vallejo, quien aprovechó la cuarentena para expresar su deseo de volver a la selección peruana de cara a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

El defensor concedió una entrevista a Movistar Deportes y señaló que para volver a la ‘blanquirroja’ deberá mantener un buen nivel.

“Jugando y manteniéndome bien puedo volver a ser tomado en cuenta en la selección. Me muero por volver, pero la competencia es fuerte, ahora más que antes“, acotó la ‘Sombra’ en diálogo con el periodista Michael Succar.

“Alberto Rodríguez es uno de los mejores defensas que he visto. Las Eliminatorias son larguísimas y nadie sabe lo que pueda pasar, ojalá pueda volver a compartir zaga con el ‘Mudo’”, añadió Christian Ramos.

Al ser cuestionado sobre su carrera deportiva, Ramos confesó que le hubiera gustado seguir luciendo la ‘mica’ de Universitario de Deportes.

“Me quedé con muchas ganas de quedarme en la ‘U’, pero no fue porque no quise, se dio por otras cosas. Yo quería pero no se pudo, ahora me quedaré en Vallejo”, subrayó el central nacional.

“Creo que tenía que haberme quedado en Emelec, luego de salir campeón debí quedarme y hacer mi carrera ahí. En el extranjero no te esperan mucho porque esperan resultados y a mí me faltó más 'conchudez’ y creérmela: entrar agrandado”, manifestó el actual jugador ‘poeta’.