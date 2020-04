Edison Flores: “No me gustaba dar entrevistas porque hacía 'la de Corzo’”

Edison Flores es un personajes que siempre genera interés, ya sea por lo que haga dentro de una cancha de fútbol o fuera de ella. El ‘Orejas’ es uno de los jugadores más queridos por la afición peruana por su compromiso con la selección, su humildad, pero también por su carisma.

El jugador del DC United suele jugarle bromas a sus compañeros en la Blanquirroja, como la petición que hace poco le hizo a Luis Advíncula para que este deje de ser ‘argollero’ con Cristian Benavente. El último en sufrir su ‘chispa’ ha sido Aldo Corzo, con quien jugó en Universitario y en el combinado bicolor.

En diálogo con Movistar Deportes, Flores reveló que antes no le agradaba mucho la idea de dar entrevistas porque su nerviosismo solía jugarle malas pasadas y causarle dificultades para hablar, situación que comparó con la de la ‘Muela’, aunque no con malicia sino con intención claramente festiva.

“No me gustaban las entrevistas porque tartamudeaba, me daba ‘la de Corzo', se me iban las ideas”, señaló el futbolista, quien reconoció que fue gracias al recordado periodista deportivo Daniel Peredo que pudo dejar atrás dicha costumbre.

“Escuchar a Daniel Peredo era muy motivador para los jugadores, no creo que solo a mi me haya pasado, sino a otros también. Logré sacarme los nervios en una entrevista con Daniel”, reconoció el mediocampista.

Actualmente Edison Flores se encuentra en Estados Unidos, acatando el aislamiento para prevenir los contagios por coronavirus. Como parte de sus mensajes más recientes para la población peruana, el jugador de 25 años pidió a los reservistas del Ejército atender al llamado hecho por la institución para ayudar con el patrullaje en las calles.