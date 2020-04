Las peleas más cortas en la historia de WrestleMania [VIDEO]

Para cualquier peleador de WWE estar en un magno evento como WrestleMania es un sueño hecho realidad. Aparecer en el certamen insignia de la empresa sin duda es un gran logro; sin embargo, hay algunas superestrellas que no lograron brillar del todo en el cuadrilátero.

El motivo es que sus batallas duraron muy poco, por lo que entraron en la historia de WrestleMania como los combates más cortos. Uno de los más recordados es el que tiene como protagonista a Dwayne Johnson, más conocido como The Rock, quien es el luchador con la victoria más rápida en el evento de WWE.

La pelea sucedió en WrestleMania 32. The Rock estaba como anfitrión, pero apareció la familia Wyatt para retarlo, precisamente, el samoano Erick Rowan, pero solo duró seis segundos.

WrestleMania: otras batallas que terminaron rápido

Daniel Bryan (c) vs. Sheamus por el Campeonato Mundial de Peso Completo; WM 28 (0:18)

The Hart Foundation vs. The Bolsheviks; WM VI (0:19)

JBL (c) vs. Rey Mysterio por el Campeonato Intercontinental; WM 25 (0:20)

Butterbean vs. Bart Gunn; WM XV (0:35)

Yokozuna (c) vs. Hulk Hogan por el Campeonato WWF; WM IX (0:22)

Chavo Guerrero (c) vs. Kane por el Campeonato ECW; WM 24 (0:11)

The Red Roster vs. Bobby Heenan; WM V (0:31)

King Kong Bundy vs. S.D. Jones; WM I (0:23)

Earthquake vs. Adam Bomb; WM X (0:35)

Fecha y lugar del Wrestlemania 36

Wrestlemania 36 se efectuará a lo grande el próximo sábado 4 y domingo 5 de abril en el Performance Center; la base de formación de lucha libre de la WWE.

Horarios del Wrestlemania 36 por país (4 y 5 de abril)

México: 5:00 p. m.

Perú: 6:00 p. m.

Ecuador: 6:00 p. m.

Colombia: 6:00 p. m.

Bolivia: 7:00 p. m.

Venezuela: 7:00 p. m.

Argentina: 8:00 p. m.

Chile: 8:00 p. m.

Paraguay: 8:00 p. m.

Uruguay: 8:00 p. m.

Brasil: 8:00 p. m.

España: 1:00 a. m. (lunes 6)