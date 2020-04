‘Puma’ Carranza aprende inglés durante cuarentena: “Let’s Go 'U'”

Debido a la rápida expansión del coronavirus, el presidente Martín Vizcarra anunció el aislamiento social obligatorio y toque de queda para todas las personas, por lo que deben permanecer en sus hogares, ya sea trabajando, entrenando o estudiando, como es el caso de José Luis ‘El Puma’ Carranza.

El exjugador e ídolo de Universitario de Deportes fue entrevistado por un conocido medio peruano, donde reveló lo que viene haciendo durante esta cuarentena. También añadió que se encuentra repasando las clases de inglés que llevó en su momento. “Ya soy bilingüe”, dijo.

El ‘Puma’ Carranza reveló que solo sale para hacer las compras de la semana, “me lavo mucho pero ya ni me afeito”. Admitió que se encuentra en reposo absoluto junto a su esposa e hija Valeria. Añadió también que se encuentra preocupado por sus hijas que se encuentran en Cajamarca y Arequipa.

Tras ser consultado como pasa las horas en plena cuarentena, dijo que se mantiene repasando las clases que llevó en los institutos World English y American English. Incluso reconoció ser bilingüe. ¿La frase que más repite? “Let’s Go 'U' y “The 'U’ is the 'U”.

Por último, aconsejó a las personas a guardar reposo durante esta cuarentena: “Por favor, que la gente entienda que esto no es para tomarlo a la ligera. Es necesario acatar todo lo que nos dice el Gobierno. Un gran abrazo al pueblo peruano”.