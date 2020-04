Christofer Gonzales reveló su deseo de volver a jugar en Colo Colo para cobrarse su revancha

Christofer Gonzales es uno de los elementos indiscutibles en el once de Sporting Cristal; sin embargo, los intereses del atacante peruano estarían en integrar un club del extranjero para hacer que su carrera deportiva crezca.

El conocido ‘Canchita’ Gonzales reveló que tiene una revancha pendiente en el Colo Colo de Chile, donde jugó el 2017 sin el éxito que esperó debido a las pocas oportunidades.

“Me gustaría retornar a Colo Colo y tener una revancha allá porque sé que tengo la capacidad de poder ser un gran jugador en el club y creo que me gustaría retornar por ese desafío”, enfatizó Christofer Gonzales a Movistar Deportes.

Christofer Gonzales juega en Sporting Cristal desde enero del 2019.

Asimismo, el también seleccionado nacional explicó las razones por las que no fue considerado en el once principal del ‘Cacique’, donde estuvo por tres temporadas (2015, 2016 y 2017) sin consolidarse en el equipo.

“En Colo Colo no tuve mucha oportunidad, pero fue porque habían muchos jugadores grandes. Yo llegué a los 21 o 22 años, pero me sentí muy bien, me trataron bien todos y estoy muy agradecido con el club y con los jugadores”, sostuvo el exjugador de Universitario.

Cuando la presente temporada inició, Alianza Lima fue uno de los equipos más interesados en contratar a Christofer Gonzales; no obstante, Sporting Cristal no aceptó la operación, ya que el volante estuvo en los planes del entonces entrenador, Manuel Barreto.