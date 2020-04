Pedro Troglio contó cómo vive la cuarentena en Honduras: “Es duro estar solo”

El coronovirus se ha expandido por todo el mundo, llevando a que varios países cierren sus fronteras y se declaren en estado de emergencia por la cantidad de contagiados. Casi a mediados del mes pasado la pandemia llegó a Honduras y el fútbol se tuvo que paralizar hasta nuevo aviso a causa del incremento de casos.

Pedro Troglio es el actual entrenador de Olimpia de dicho país y llegó al club para pelear por la Liga Nacional y también por la Concachampions, torneo donde dio el batacazo al eliminar a Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz. Ante la suspensión de todo tipo de deporte por el COVID-19, el argentino tuvo que quedarse en cuarentena en la nación centroamericana.

PUEDES VER Pelé sorprendió al revelar de qué equipo es hincha [VIDEO]

El extécnico de Universitario no solo habló de cómo se vive el aislamiento social obligatorio en Honduras, también dio algunas recomendaciones sobre combatir este mal. Además, no tuvo reparos en elogiar al presidente Alberto Fernández y recalcó que ha controlado bien la situación en Argentina.

“A Alberto lo conozco desde hace mucho tiempo y me pone contento ver lo bien que está llevando la situación. Me alegra que en este momento esté al frente. Por su manera de pensar está llevando mucha tranquilidad a la gente”, indicó el ex DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

PUEDES VER Jerome Boateng es multado por el Bayern Munich tras sufrir un accidente

Troglio reveló que está sin nadie en Honduras y que desea ver a su familia, pero sabe que por ahora es imposible y tiene que quedarse en casa como todas las demás personas. “Se hace duro estar solo en cuarentena, pero cuando me pongo a pensar me doy cuenta que hay gente que realmente la está pasando mal”, sostuvo.

Cabe señalar que Hondura tiene hoy en día 172 casos de coronavirus con 10 fallecimientos, lo que indica una tasa alta de mortalidad y la superior en Latinoamérica. Con respecto al balompié, el exfutbolista detalló que no sabe cuál será el futuro, pues todo está parado: “Habrá que ver en los próximos días cómo se desarrolla todo”.