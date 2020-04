Histórico jugador subastará medalla de campeón de la Copa Libertadores para combatir el COVID-19

La solidaridad es básica en la lucha contra el coronavirus y el mundo del deporte lo sabe bien. Los gestos solidarios se hacen cada vez más comunes, como el caso de Jorge Seré, quien donó su medalla de campeón de la Copa Libertadores 1988 para que sea subastada con el fin de recaudar fondos para combatir la pandemia.

El emblemático golero del Nacional de Montevideo ofrendó la presea que obtuvo después de ser una de las figuras en las finales contra Newell’s en el 88. Ese año el equipo dirigido por Roberto Fleitas también le ganó la Intercontinental en Japón al PSV Eindhoven holandés del brasileño Romário. Seré se hizo gigante en la tanda de penales y contuvo tres remates tras el 2-2 en tiempo suplementario.

“Me pareció que era una buena idea. No deja de ser algo material que puede llegar a ayudar a mucha gente. Capaz que hay gente que tiene dinero, posee un museo personal y desea tener esa medalla, que no deja de ser un objeto material para mí”, expresó a Ovación de Uruguay y mencionó que ofreció la medalla de la Libertadores, ya que el campeón intercontinental de 1988 no recibió luego de su conquista en territorio asiático.

En las redes sociales se dispararon dos ideas: que el Club Nacional de Football la compre para exhibirla en el club o que se haga una colecta para reunir fondos y devolvérsela al exarquero.

Además, informaron que Seré podría llegar a donar la medalla que obtuvo por formar parte del plantel campeón de la selección uruguaya que alzó la Copa América 1987 en Argentina.

El exguardameta de 58 años consiguió un título local con Nacional y cuatro internacionales, incluidos la Libertadores e Intercontinental del 88 (fue incluido en el equipo ideal de América), más la Interamericana y la Recopa Sudamericana del 89.