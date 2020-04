La indirecta de Arroé a Bengoechea: “Hago un gol de ‘chalaca’ y luego estoy en banca”

Cuando Alianza Lima era dirigido por Pablo Bengeochea, Joazinho Arroé fue uno de los jugadores que nunca pudo tener la continuidad en el equipo titular. El extécnico blanquiazul realizó varias rotaciones en el arranque de temporada que no le permitieron al ‘10’ ganarse un lugar en el equipo titular.

Arroé, de 27 años, ingresó en algunos partidos y generó varias ocasiones de gol, pero nunca pudo consolidarse en el once inicial. Ni después de su golazo de ‘chalaca’ frente a Deportivo Municipal en Matute. Es por eso que el futbolista íntimo analizó su desempeño en los primeros partidos del año y se quejó de los pocos minutos jugados con Bengoechea.

“Vengo haciendo las cosas bien como para tener más continuidad. Soy autocrítico. Por ejemplo: hago un buen partido contra Alianza Universidad y al siguiente estoy en banca. Hago un gol de ‘chalaca’ y luego estoy en banca”, dijo Arroé a Gol Perú.

“Si me das continuidad termino haciendo las cosas mejor que lo estaba haciendo. Si fuera culpa mía, haría una autocrítica, sería muy sincero y te diría: “mira, no he jugado bien, he sido intermitente”. Un partido sí y otro no, pero ni siquiera eso, un partido sí, el siguiente partido no he estado. Después del primer partido con Alianza Universidad no jugué dos partidos, el siguiente partido jugué dos minutos con Mannucci, el siguiente partido no lo jugué. No es culpa mía”, agregó.

Por último, Joazinho Arroé espera sumar minutos con el nuevo técnico de Alianza Lima, el chileno Mario Salas. “Creo que gracias a Dios tengo talento y capacidad para ser importante en un equipo y quiero ganármelo con el nuevo técnico”, insistió.