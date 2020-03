Sergio Ramos a la espera de la renovación de su contrato con el Real Madrid

View this post on Instagram

Gracias a todos por las felicitaciones y el cariño que me transmitís, aun siendo situaciones difíciles para muchos. Gracias a familia y amigos por hacer llegar un pedacito de su esencia en estos globos, en esta tarta y en estas velas que ya son 34. Sacáis mi mejor sonrisa y me pellizcáis el alma. Y gracias mi amor, @pilarrubio_oficial, por impregnarlo todo de ilusión y amor junto a los enanos. Qué suerte la mía poder celebrar mi cumpleaños con vosotros. ❤💜 ¡Os quiero con locura! 💜❤ Thank you everyone for your birthday wishes and love, even in these difficult times. Thank you to my family and friends for sending me a little piece of themselves in these balloons. And thank you honey for filling everything with joy and love. ❤💜 I love you to pieces! 💜❤ #CumpleEnFamilia #Pilar #SergioJr #Marco #Alejandro